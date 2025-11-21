Рейтинг@Mail.ru
11:18 21.11.2025
Финляндия обсуждает мирный план США по Украине с союзниками и Киевом
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что обсуждает план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине с союзниками и Киевом и планирует обсудить его со своим правительством.
"Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине. В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной", - написал Стубб в соцсети X.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
Финский лидер добавил, что уже обсудил план с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и главой МИД Элиной Валтонен и планирует также рассмотреть этот вопрос совместно с правительством.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
США проинформируют послов ЕС о мирном плане по Украине, пишут СМИ
Вчера, 11:00
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампПеттери ОрпоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
