На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ - РИА Новости, 21.11.2025
14:40 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/film-2056596951.html
На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ
"Сбер" представил на международной конференции AI Journey кинoновеллу "КлассикИИ", она создана при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2025
технологии
сбер
александр пушкин
михаил лермонтов
антон чехов
технологии, сбер, александр пушкин, михаил лермонтов, антон чехов
На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ

© Фото : пресс-служба "Сбер" Фильм, сделанный при помощи ИИ, на конференции AI Journey
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Сбер" представил на международной конференции AI Journey кинoновеллу "КлассикИИ", она создана при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.
Киноработа оживила классиков русской литературы — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Антона Чехова. Герои ленты путешествуют по современной России и посещают места, которые когда-то воспевали в своем творчестве. Проект дополнил всероссийский киноальманах "Россия, я люблю тебя", который "Сбер" показал 4 ноября.
В пресс-службе отметили, что новелла призвана соединить культурное наследие с современными реалиями и заинтересовать школьников, студентов и людей всех поколений русской классической литературой.
"“КлассикИИ” – первый опыт в России, когда искусственный интеллект становится полноценным автором художественного фильма. Мы показываем, что технологии могут не только решать прикладные задачи, но и расширять культурное пространство страны. Это пример того, как Сбер открывает новые форматы для индустрии и создает возможности, которые еще вчера казались фантастикой", – отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбера" Владислав Крейнин, его слова приводит пресс-служба.
Новелла дополняет идею киноальманаха "Россия, я люблю тебя". Проект продолжает линию историй о людях, местах и любви к своей стране. Альманах объединил самых разных режиссеров – от признанных мастеров до молодых авторов. Новеллы сняли в разных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи, Перми, Елабуге, Йошкар-Оле.
