https://ria.ru/20251121/film-2056596951.html
На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ
На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ - РИА Новости, 21.11.2025
На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ
"Сбер" представил на международной конференции AI Journey кинoновеллу "КлассикИИ", она создана при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:40:00+03:00
2025-11-21T14:40:00+03:00
2025-11-21T14:40:00+03:00
технологии
сбер
александр пушкин
михаил лермонтов
антон чехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056595781_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_6954006e3d2076f06607698157660cfe.jpg
https://ria.ru/20251121/bilayn-2056414043.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056595781_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_2f1692dcd6a990e7eb5405c1ae77702c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбер, александр пушкин, михаил лермонтов, антон чехов
Технологии, Сбер, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Антон Чехов
На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ
Фильм "КлассикИИ" представили на международной конференции AI Journey
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Сбер" представил на международной конференции AI Journey кинoновеллу "КлассикИИ", она создана при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.
Киноработа оживила классиков русской литературы — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Антона Чехова. Герои ленты путешествуют по современной России и посещают места, которые когда-то воспевали в своем творчестве. Проект дополнил всероссийский киноальманах "Россия, я люблю тебя", который "Сбер" показал 4 ноября.
В пресс-службе отметили, что новелла призвана соединить культурное наследие с современными реалиями и заинтересовать школьников, студентов и людей всех поколений русской классической литературой.
"“КлассикИИ” – первый опыт в России, когда искусственный интеллект становится полноценным автором художественного фильма. Мы показываем, что технологии могут не только решать прикладные задачи, но и расширять культурное пространство страны. Это пример того, как Сбер открывает новые форматы для индустрии и создает возможности, которые еще вчера казались фантастикой", – отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбера" Владислав Крейнин, его слова приводит пресс-служба.
Новелла дополняет идею киноальманаха "Россия, я люблю тебя". Проект продолжает линию историй о людях, местах и любви к своей стране. Альманах объединил самых разных режиссеров – от признанных мастеров до молодых авторов. Новеллы сняли в разных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи, Перми, Елабуге, Йошкар-Оле.