На конференции AI Journey представили фильм, сделанный при помощи ИИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Сбер" представил на международной конференции AI Journey кинoновеллу "КлассикИИ", она создана при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.

Киноработа оживила классиков русской литературы — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Антона Чехова. Герои ленты путешествуют по современной России и посещают места, которые когда-то воспевали в своем творчестве. Проект дополнил всероссийский киноальманах "Россия, я люблю тебя", который "Сбер" показал 4 ноября.

В пресс-службе отметили, что новелла призвана соединить культурное наследие с современными реалиями и заинтересовать школьников, студентов и людей всех поколений русской классической литературой.

"“КлассикИИ” – первый опыт в России, когда искусственный интеллект становится полноценным автором художественного фильма. Мы показываем, что технологии могут не только решать прикладные задачи, но и расширять культурное пространство страны. Это пример того, как Сбер открывает новые форматы для индустрии и создает возможности, которые еще вчера казались фантастикой", – отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбера" Владислав Крейнин, его слова приводит пресс-служба.