Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на Гран-при в Хельсинки
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:52 21.11.2025
Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на Гран-при в Хельсинки
Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на Гран-при в Хельсинки
фигурное катание
спорт
диана дэвис
глеб смолкин
спорт, диана дэвис, глеб смолкин
Фигурное катание, Спорт, Диана Дэвис, Глеб Смолкин
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДиана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Выступающие за сборную Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают седьмое место после ритм-танца на шестом этапе международной серии Гран-при, который проходит в Хельсинки.
За свое выступление Дэвис и Смолкин получили 70,42 балла. Лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (79,89 балла), вторыми идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (79,56), тройку замыкают американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник (78,51).
Произвольные танцы спортсмены представят в субботу, 22 ноября.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.
Алексей Горшков, Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
 
Фигурное катаниеСпортДиана ДэвисГлеб Смолкин
 
