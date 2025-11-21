Фетисов ответил, сможет ли Овечкин побить еще один рекорд Гретцки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В ночь на пятницу "Вашингтон" обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 8:4. Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
"Он только начал играть, это еще только начало сезона, начал забивать, что еще нужно. Продолжать ему карьеру в НХЛ или нет, он сам примет это решение, имеет на это право Я поздравляю Сашу с очередным хет‑триком. Он, конечно, сможет побить рекорд Гретцки по голам, этот парень может все", - сказал Фетисов.
На счету Овечкина 984 заброшенные шайбы в НХЛ (907 - в регулярном чемпионате, 77 - в плей-офф). По общему количеству голов в НХЛ Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 - в регулярном чемпионате, 122 - в Кубке Стэнли).
