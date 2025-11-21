Рейтинг@Mail.ru
Фетисов ответил, сможет ли Овечкин побить еще один рекорд Гретцки
Хоккей
 
14:50 21.11.2025
Фетисов ответил, сможет ли Овечкин побить еще один рекорд Гретцки
Фетисов ответил, сможет ли Овечкин побить еще один рекорд Гретцки
Фетисов ответил, сможет ли Овечкин побить еще один рекорд Гретцки
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил
2025-11-21T14:50:00+03:00
2025-11-21T14:50:00+03:00
хоккей
александр овечкин
уэйн гретцки
вячеслав фетисов
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
Фетисов ответил, сможет ли Овечкин побить еще один рекорд Гретцки

Фетисов заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов

© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В ночь на пятницу "Вашингтон" обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 8:4. Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
4 : 8
Вашингтон
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
(Майк Мэтесон, Брендан Галлахер)
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
22:00 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38 • Этен Франк
(Алексей Протас, Хендрик Лапьер)
34:26 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон)
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
«
"Он только начал играть, это еще только начало сезона, начал забивать, что еще нужно. Продолжать ему карьеру в НХЛ или нет, он сам примет это решение, имеет на это право Я поздравляю Сашу с очередным хет‑триком. Он, конечно, сможет побить рекорд Гретцки по голам, этот парень может все", - сказал Фетисов.
На счету Овечкина 984 заброшенные шайбы в НХЛ (907 - в регулярном чемпионате, 77 - в плей-офф). По общему количеству голов в НХЛ Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 - в регулярном чемпионате, 122 - в Кубке Стэнли).
