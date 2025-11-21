Рейтинг@Mail.ru
Виталий Королев открыл фестиваль "УниверЛигаФест 2025" в Твери - РИА Новости, 21.11.2025
Тверская область
 
21:06 21.11.2025
Виталий Королев открыл фестиваль "УниверЛигаФест 2025" в Твери
Всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль "УниверЛигаФест 2025" открылся в пятницу в тверском историческом парке "Россия – Моя история",... РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль "УниверЛигаФест 2025" открылся в пятницу в тверском историческом парке "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Фестиваль проходит в Тверской области впервые. Его участников приветствовали врио губернатора Виталий Королев, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Почетными гостями стали сенатор РФ Андрей Епишин, участники специальной военной операции.
Как отметил глава региона в приветствии участникам фестиваля, многие из выдающихся спортсменов тверской земли завоевали свои первые международные награды в юном возрасте. Среди них – лыжница Наталья Терентьева, хоккеист Илья Ковальчук.
"Буквально на днях победителем первенства мира по прыжкам на акробатической дорожке стала 12-летняя Марика Викторова из Твери. Всех людей, достигших выдающихся успехов уже в юности, объединяют качества, которые, я уверен, есть и у вас. Это стремление жить и работать в интересах родной страны. Сегодня вы становитесь главными действующими лицами нашей новой России. Наш президент, Владимир Владимирович Путин отметил: "В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, которое стремится идти вперед, добиваться успеха", - приводятся в сообщении слова Королева.
Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, двукратный чемпион России по спортивному метанию ножа Артем Кожухов подчеркнул, что спортивные достижения – это тоже служение Отчизне.
"Каждый установленный рекорд, каждая одержанная победа – это фундамент могущества и величия России. Спорт – это не только тренировка тела, но и закалка духа. Это такие качества, как железная дисциплина, умение работать плечом к плечу, в команде. И они одинаково необходимы и на спортивной площадке, и в любом важном деле, требующем отваги и единства. Будьте сильными, сплоченными, достойными представителями нашей великой страны!" – сказал он.
На фестиваль прибыли 24 студенческие сборные из Тверской области и других регионов – более 480 человек: спортсмены, тренеры, руководители различных организаций. Программа фестиваля включает спортивное, образовательное и патриотическое направления. В течение нескольких дней участников ждут соревнования по футзалу, плаванию, баскетболу 3x3, гребле-индор, шахматам, спортивному туризму, ориентированию, метанию ножа, сдача нормативов ГТО, викторина по истории студспорта и многое другое.
"УниверЛига Фест 2025" – мероприятие госпрограммы РФ "Спорт России". Фестиваль проводится в целях повышения уровня и качества физкультурно-спортивной работы в вузах страны. Инициатором и организатором события в Верхневолжье выступил Тверской государственный университет совместно с министерством спорта РФ, правительством Тверской области и Российским студенческим спортивным союзом.
