Европейский чиновник раскритиковал американский план по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный европейский чиновник, ознакомившийся с предлагаемым США планом мирного урегулирования украинского конфликта, назвал его "очень плохим", сообщает газета Politico.

"Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это... очень плохой план", - пишет издание.