Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали дату экстрадиции обвиняемого в терактах на "Севпотоках" в ФРГ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ekstraditsija-2056465394.html
СМИ назвали дату экстрадиции обвиняемого в терактах на "Севпотоках" в ФРГ
СМИ назвали дату экстрадиции обвиняемого в терактах на "Севпотоках" в ФРГ - РИА Новости, 21.11.2025
СМИ назвали дату экстрадиции обвиняемого в терактах на "Севпотоках" в ФРГ
Экстрадиция обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию, скорее всего, состоится в следующий четверг, РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:53:00+03:00
2025-11-21T00:53:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
сергей кузнецов (архитектор)
сеймур херш
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
https://ria.ru/20251119/sud-2056140877.html
https://ria.ru/20251118/peskov-2055796420.html
https://ria.ru/20251117/politik-2055375822.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, США, Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ назвали дату экстрадиции обвиняемого в терактах на "Севпотоках" в ФРГ

Обвиняемого в терактах на "Севпотоках" могут выдать Германии 27 ноября

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Экстрадиция обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию, скорее всего, состоится в следующий четверг, 27 ноября, сообщает радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на защиту подозреваемого.
«
"Предполагаемый организатор терактов на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море, как ожидается, будет передан из Италии в Германию в четверг на следующей неделе", - передает радиостанция.
Украинца доставят в следственный изолятор Гамбурга и на следующий день он предстанет перед следственным судьей федерального суда в Карлсруэ, который распорядится о его аресте.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Адвокат: суд отказал обвиняемому в теракте на Северных потоках в апелляции
19 ноября, 21:54
В середине октября верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.
Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
18 ноября, 17:14
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2"
17 ноября, 08:36
 
В миреГерманияРоссияСШАСергей Кузнецов (архитектор)Сеймур ХершДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала