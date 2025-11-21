СМИ назвали дату экстрадиции обвиняемого в терактах на "Севпотоках" в ФРГ

БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Экстрадиция обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию, скорее всего, состоится в следующий четверг, 27 ноября, сообщает радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на защиту подозреваемого.
«
"Предполагаемый организатор терактов на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море, как ожидается, будет передан из Италии в Германию в четверг на следующей неделе", - передает радиостанция.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
В середине октября верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.
Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".