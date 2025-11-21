Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге. 21 ноября 2025

© Фото : Прокуратура Свердловской области Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге. 21 ноября 2025

На Урале арестовали экс-учителя по игре на балалайке по делу удушения детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего преподавателя по игре на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийства детей с помощью удушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Ваганова Артема меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января", – сказала судья.

На вопросы журналистов, подражал ли он маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил детей, и был ли это педагогический подход, он ответил отрицательно.

"А зачем вы это делали?", – уточнили также журналисты.

"Ну это уже другой вопрос, никого убивать не хотел", – ответил арестованный.

Ваганов на вопрос СМИ о признании вины сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но убивать никого не хотел.

"Если я хотел кого-то убить, я бы это сделал уже", – заявил мужчина.

В пятницу объединённая пресс-служба судов региона информировала, что в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об аресте Артема Ваганова. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство детей.

Против бывшего руководителя балалаечного ансамбля в Екатеринбурге, подозреваемого в удушении пакетом детей и которого СМИ окрестили "подражателем маньяка Анатолия Сливко", расследуется дело, ранее уточняли РИА Новости в правоохранительных органах.

На данный момент он уже уволился по собственному желанию из школы, отмечали в свою очередь агентству в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга.

В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги, приводя их к себе домой, называя это "проверкой дыхания". Пакет на ребенке оставался до последнего, и по, утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях якобы был подписан как Анатолий Сливко.

В областном управлении СК РФ пока воздержались от комментариев по этой теме.