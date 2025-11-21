Рейтинг@Mail.ru
На Урале арестовали экс-учителя по игре на балалайке по делу удушения детей
13:37 21.11.2025 (обновлено: 14:00 21.11.2025)
На Урале арестовали экс-учителя по игре на балалайке по делу удушения детей
На Урале арестовали экс-учителя по игре на балалайке по делу удушения детей - РИА Новости, 21.11.2025
На Урале арестовали экс-учителя по игре на балалайке по делу удушения детей
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего преподавателя по игре на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийства детей с помощью... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:37:00+03:00
2025-11-21T14:00:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
следственный комитет россии (ск рф)
россия
екатеринбург
урал
россия
происшествия, екатеринбург, урал, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На Урале арестовали экс-учителя по игре на балалайке по делу удушения детей

На Урале арестовали экс-преподавателя по балалайке по обвинению в удушении детей

© Фото : Прокуратура Свердловской областиПреподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге. 21 ноября 2025
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге. 21 ноября 2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего преподавателя по игре на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийства детей с помощью удушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил избрать в отношении Ваганова Артема меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января", – сказала судья.
На вопросы журналистов, подражал ли он маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил детей, и был ли это педагогический подход, он ответил отрицательно.
"А зачем вы это делали?", – уточнили также журналисты.
"Ну это уже другой вопрос, никого убивать не хотел", – ответил арестованный.
Ваганов на вопрос СМИ о признании вины сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но убивать никого не хотел.
"Если я хотел кого-то убить, я бы это сделал уже", – заявил мужчина.
В пятницу объединённая пресс-служба судов региона информировала, что в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об аресте Артема Ваганова. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство детей.
Против бывшего руководителя балалаечного ансамбля в Екатеринбурге, подозреваемого в удушении пакетом детей и которого СМИ окрестили "подражателем маньяка Анатолия Сливко", расследуется дело, ранее уточняли РИА Новости в правоохранительных органах.
На данный момент он уже уволился по собственному желанию из школы, отмечали в свою очередь агентству в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга.
В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги, приводя их к себе домой, называя это "проверкой дыхания". Пакет на ребенке оставался до последнего, и по, утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях якобы был подписан как Анатолий Сливко.
В областном управлении СК РФ пока воздержались от комментариев по этой теме.
Анатолий Сливко – советский маньяк, орудовал в Ставропольском крае в период с 1964 по 1985 годы. Руководил туристическим клубом "Чергид". Он заманивал мальчиков в лес съемками в кино, где душил их и жестоко убивал, его жертвами стали минимум семь школьников. В 1989-м Сливко был расстрелян.
ПроисшествияЕкатеринбургУралСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
