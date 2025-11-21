Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на участке "Рублево-Архангельской" линии метро прошли 70% пути - РИА Новости, 21.11.2025
13:12 21.11.2025
Ефимов: на участке "Рублево-Архангельской" линии метро прошли 70% пути
Ефимов: на участке "Рублево-Архангельской" линии метро прошли 70% пути - РИА Новости, 21.11.2025
Ефимов: на участке "Рублево-Архангельской" линии метро прошли 70% пути
На участке строящейся "Рублёво-Архангельской" линии московского метро между станциями "Рублёво-Архангельское" и "Липовая Роща" щиты "Натали" и "Виктория" вместе РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:12:00+03:00
2025-11-21T13:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на участке "Рублево-Архангельской" линии метро прошли 70% пути

Ефимов: пройдено более 70% пути на участке "Рублево-Архангельской" линии метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На участке строящейся "Рублёво-Архангельской" линии московского метро между станциями "Рублёво-Архангельское" и "Липовая Роща" щиты "Натали" и "Виктория" вместе проложили более 3,3 километра тоннелей, что составляет более 70% процентов пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В частности, "Натали" преодолела более 1,8 километра, а "Виктория" – около 1,6 километра. Работы ведутся в условиях сложной гидрогеологии, пройдена часть трассы под руслом Москвы-реки. К настоящему моменту в общей сложности изъято около 27 тысяч кубометров грунта", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, после завершения этой метростроители приступят к монтажу основных конструкций "Липовой Рощи". Ранее те же самые тоннелепроходческие механизированные комплексы применялись при прокладке тоннелей между станциями "Бульвар Генерала Карбышева", "Народное Ополчение" и "Звенигородская".
Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового кластера "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал об утверждении архитектурной концепции станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро. Внешний облик станции будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское". В дизайне будут преобладать арки, создающие сквозные перспективы. На путевых стенах выложат из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях.
Всего в 2026-2028 годах в Москве планируется построить 26,9 километра линий метро, а также 13 станций и одно электродепо.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
