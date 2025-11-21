https://ria.ru/20251121/efimov-2056556753.html
Ефимов: на участке "Рублево-Архангельской" линии метро прошли 70% пути
На участке строящейся "Рублёво-Архангельской" линии московского метро между станциями "Рублёво-Архангельское" и "Липовая Роща" щиты "Натали" и "Виктория" вместе РИА Новости, 21.11.2025
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На участке строящейся "Рублёво-Архангельской" линии московского метро между станциями "Рублёво-Архангельское" и "Липовая Роща" щиты "Натали" и "Виктория" вместе проложили более 3,3 километра тоннелей, что составляет более 70% процентов пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В частности, "Натали" преодолела более 1,8 километра, а "Виктория" – около 1,6 километра. Работы ведутся в условиях сложной гидрогеологии, пройдена часть трассы под руслом Москвы-реки. К настоящему моменту в общей сложности изъято около 27 тысяч кубометров грунта", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, после завершения этой метростроители приступят к монтажу основных конструкций "Липовой Рощи". Ранее те же самые тоннелепроходческие механизированные комплексы применялись при прокладке тоннелей между станциями "Бульвар Генерала Карбышева", "Народное Ополчение" и "Звенигородская".
Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового кластера "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал об утверждении архитектурной концепции станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро. Внешний облик станции будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское". В дизайне будут преобладать арки, создающие сквозные перспективы. На путевых стенах выложат из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях.
Всего в 2026-2028 годах в Москве планируется построить 26,9 километра линий метро, а также 13 станций и одно электродепо.