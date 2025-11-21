https://ria.ru/20251121/durov-2056728771.html
Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram
Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram - РИА Новости, 22.11.2025
Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-21T23:54:00+03:00
2025-11-21T23:54:00+03:00
2025-11-22T00:33:00+03:00
павел дуров
хабиб нурмагомедов
telegram
ufc
общество
единоборства
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050639382_0:159:1460:980_1920x0_80_0_0_dcc3b7009c946592e2f141121ee51567.png
/20251121/nurmagomedy-2056543485.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050639382_0:22:1460:1117_1920x0_80_0_0_4fcef5539ad8ba8203c31007d505026a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, хабиб нурмагомедов, telegram, ufc, общество, спорт, вокруг спорта, смешанные боевые искусства (мма)
Павел Дуров, Хабиб Нурмагомедов, Telegram, UFC, Общество, Единоборства, Спорт, Вокруг спорта, Смешанные боевые искусства (ММА)
Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram
Дуров: папахи Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на аукцион в Telegram