23:54 21.11.2025 (обновлено: 00:33 22.11.2025)
Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram
Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на РИА Новости, 22.11.2025
Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram

Дуров: папахи Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на аукцион в Telegram

© Фотография из соцсетейПавел Дуров и Хабиб Нурмагомедов
Павел Дуров и Хабиб Нурмагомедов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на аукцион в Telegram в субботу.
"Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень (20.00 по мск) - коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение", - написал Дуров в социальной сети X.
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку
21 ноября, 11:43
 
