Под Курском произошло ДТП с пятью машинами

КУРСК, 21 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении пяти транспортных средств на автодороге под Курском, все они доставлены в медицинское учреждение, сообщает УМВД России по Курской области.
"Двадцать первого ноября 2025 года примерно в в 13.15 на 30-м километре автодороги Южный объезд города Курска произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля "Урал" 1987 года рождения, осуществляя движение в сторону города Курска, при повороте налево не справился с управлением и допустил опрокидывание на автомобили Lada Largus под управлением водителя 1956 года рождения, автомобиль Renault Sandero под управлением водителя 1967 года рождения, автомобиль Hyundai Accent под управлением водителя 2004 года рождения, которые направлялись со стороны города Курска", - сообщили в пресс-службе полиции по региону.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали водитель Lada Largus, водитель Renault Sandero, два пассажира Renault 1967 и 1990 года рождения.
"Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства данного дорожного происшествия. Всем его участникам будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.