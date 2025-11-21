Рейтинг@Mail.ru
Под Курском произошло ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/dtp-2056699877.html
Под Курском произошло ДТП с пятью машинами
Под Курском произошло ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 21.11.2025
Под Курском произошло ДТП с пятью машинами
Четыре человека пострадали при столкновении пяти транспортных средств на автодороге под Курском, все они доставлены в медицинское учреждение, сообщает УМВД... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:41:00+03:00
2025-11-21T19:41:00+03:00
происшествия
курск
курская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251121/dtp-2056564459.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курск, Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Курском произошло ДТП с пятью машинами

Под Курском произошло ДТП с пятью машинами, пятеро человек пострадало

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 21 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении пяти транспортных средств на автодороге под Курском, все они доставлены в медицинское учреждение, сообщает УМВД России по Курской области.
"Двадцать первого ноября 2025 года примерно в в 13.15 на 30-м километре автодороги Южный объезд города Курска произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля "Урал" 1987 года рождения, осуществляя движение в сторону города Курска, при повороте налево не справился с управлением и допустил опрокидывание на автомобили Lada Largus под управлением водителя 1956 года рождения, автомобиль Renault Sandero под управлением водителя 1967 года рождения, автомобиль Hyundai Accent под управлением водителя 2004 года рождения, которые направлялись со стороны города Курска", - сообщили в пресс-службе полиции по региону.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали водитель Lada Largus, водитель Renault Sandero, два пассажира Renault 1967 и 1990 года рождения.
"Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства данного дорожного происшествия. Всем его участникам будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Новосибирской области автобус попал в ДТП с иномарками, есть пострадавшие
Вчера, 13:12
 
ПроисшествияКурскКурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала