Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тверской области выросло до четырех
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Тверской области увеличилось до четырех человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:11:00+03:00
2025-11-21T11:11:00+03:00
2025-11-21T11:11:00+03:00
происшествия
россия
тверская область
россия
тверская область
происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
