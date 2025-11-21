Рейтинг@Mail.ru
11:11 21.11.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тверской области выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тверской области выросло до четырех
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Тверской области увеличилось до четырех человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тверской области выросло до четырех

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Тверской области увеличилось до четырех человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В пятницу утром ГУМЧС РФ по Тверской области информировало, что на трассе М-10 в Калининском округе произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Сообщалось об одном пострадавшем.
"Водитель грузового автомобиля по неустановленной причине совершил столкновение с автобусом, вследствие чего последний совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 4 человека", - говорится в Telegram-канале региональной ГАИ.
