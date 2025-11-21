Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тверской области выросло до четырех

БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Тверской области увеличилось до четырех человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Водитель грузового автомобиля по неустановленной причине совершил столкновение с автобусом, вследствие чего последний совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 4 человека", - говорится в Telegram-канале региональной ГАИ.