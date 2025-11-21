Рейтинг@Mail.ru
10:59 21.11.2025 (обновлено: 11:07 21.11.2025)
В Новой Москве легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек
В Новой Москве легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек
В Новой Москве легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек

Последствия ДТП на Филимонковском шоссе в Новой Москве. 21 ноября 2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Последствия ДТП на Филимонковском шоссе в Новой Москве. 21 ноября 2025
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, второй госпитализирован после столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе в новой Москве, сообщает столичная прокуратура.
"По предварительным данным, на Филимонковском шоссе женщина-водитель автомобиля "Джейку" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем. От полученных травм пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"
27 августа, 14:35
 
ПроисшествияМоскваНовомосковский административный округ
 
 
