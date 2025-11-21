https://ria.ru/20251121/dtp-2056529746.html
В Новой Москве легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек
Один человек погиб, второй госпитализирован после столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе в новой Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 21.11.2025
В Новой Москве при столкновении легковушки с грузовиком на трассе погиб человек