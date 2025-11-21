В Пензенской области в ДТП погибли три человека

САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Трое мужчин погибли в результате автокатастрофы в Пензенской области, в которой легковой автомобиль после столкновения с мостовым ограждением опрокинулся и сгорел, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.