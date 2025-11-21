Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области в ДТП погибли три человека
08:12 21.11.2025 (обновлено: 08:29 21.11.2025)
В Пензенской области в ДТП погибли три человека
В Пензенской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 21.11.2025
В Пензенской области в ДТП погибли три человека
Трое мужчин погибли в результате автокатастрофы в Пензенской области, в которой легковой автомобиль после столкновения с мостовым ограждением опрокинулся и... РИА Новости, 21.11.2025
Новости
происшествия, пензенская область, городищенский район
Происшествия, Пензенская область, Городищенский район
В Пензенской области в ДТП погибли три человека

В ДТП на мосту в Пензенской области погибли три человека

САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Трое мужчин погибли в результате автокатастрофы в Пензенской области, в которой легковой автомобиль после столкновения с мостовым ограждением опрокинулся и сгорел, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
"По предварительной данным, 21 ноября текущего года в 5 часов 20 минут (время московское – ред.) на 690-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал", в границах Городищенского района, водитель автомобиля "Лада Приора", мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на препятствие, мостовое ограждение, с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и два его пассажира, мужчины 1994 годов рождения скончались на месте", - уточнили подробности в пресс-службе областной Госавтоинспекции в Telegram-канале.
На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые выясняются все обстоятельства ЧП.
ПроисшествияПензенская областьГородищенский район
 
 
