В Омской области полиция проведет проверку по инциденту с дракой в школе

ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Омские ученики подрались в школе, после чего один из них упал с лестницы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Медики сообщили полицейским о травмировании 13-летнего ученика средней школы в поселке Горячий Ключ. Инцидент произошел в четверг. Случившееся сняли на видео другие ученики. На кадрах видно, что два мальчика сначала дерутся возле школьной лестницы, а потом один из них толкает второго, тот падает со ступеней и остается лежать внизу. Автор видео уточнил, что пострадавший мальчик проживает с бабушкой и после нападения у него диагностированы серьезные повреждения шейного отдела позвоночника.
"В ходе первоначальных проверочных мероприятий инспектором ПДН установлено, что у школьника возник конфликт с одноклассником, в ходе которого последний толкнул оппонента на лестничной площадке. С его слов, не рассчитал силы", - сообщили в пресс-службе.
После окончания лечения ребенку назначат экспертизу для установления степени тяжести причиненных ему телесных повреждений и принятия соответствующего процессуального решения.
В московской школе старшеклассник напал на учителя
12 ноября, 14:19