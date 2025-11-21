Рейтинг@Mail.ru
Пользователи соцсети X сообщили о сбое - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/downdetector-2056693404.html
Пользователи соцсети X сообщили о сбое
Пользователи соцсети X сообщили о сбое - РИА Новости, 21.11.2025
Пользователи соцсети X сообщили о сбое
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:04:00+03:00
2025-11-21T19:04:00+03:00
в мире
сша
илон маск
twitter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004357706_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b146883479ef95ac0df75998cfd37c37.jpg
https://ria.ru/20251112/nauka-2053952150.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004357706_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_7c96fb57d914076e673c7d37a3a2652c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, twitter
В мире, США, Илон Маск, Twitter
Пользователи соцсети X сообщили о сбое

Downdetector: произошли масштабные сбои в работе соцсети X

© AP Photo / Rick RycroftЛоготип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Логотип социальной сети X. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 18.20 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - уже более 8 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Японии, Бразилии, Мексики, Аргентины и ряда других стран.
Большинство пользователей указывают на неполадки в работе приложения и вебсайта, при соединении с сервером, загрузки новостной ленты, а также входе в учетную запись.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Подросток использует смартфон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ученые назвали самую массовую угрозу в соцсетях
12 ноября, 08:01
 
В миреСШАИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала