Пользователи соцсети X сообщили о сбое

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 18.20 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - уже более 8 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Японии, Бразилии, Мексики, Аргентины и ряда других стран.
Большинство пользователей указывают на неполадки в работе приложения и вебсайта, при соединении с сервером, загрузки новостной ленты, а также входе в учетную запись.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
