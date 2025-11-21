В Домодедово уборщица украла рюкзак с пятью тысячами долларов

Сотрудница клининговой компании украла у иностранца в аэропорту "Домодедово" рюкзак с 5 тысячами долларов, ее нашли и арестовали, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО

В дежурную часть линейного управления МВД России в " Домодедово " обратился гражданин одной из стран ближнего зарубежья и попросил транспортных полицейских найти его рюкзак, внутри которого находились личные вещи и валюта в размере 5 тысяч долларов.

"Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в зале ожидания аэровокзала, и установили, что кражу имущества совершила сотрудница клининговой компании", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Полицейские задержали 55-летнюю жительницу Подмосковья . Выяснилось, что во время уборки на сиденье она обнаружила рюкзак и отнесла его в служебное помещение. Деньги она потратила, а рюкзак с дорогостоящими наушниками выбросила. Общий ущерб составил более 433 тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования фигурантка заключена под стражу", - заключили в ведомстве.