Рейтинг@Mail.ru
Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 21.11.2025 (обновлено: 12:21 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/dominikana-2056497189.html
Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции
Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции - РИА Новости, 21.11.2025
Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции
В Доминикане отменили запрет на однополые сексуальные отношения в рядах национальной полиции и вооруженных сил страны, который предусматривал тюремное... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T07:54:00+03:00
2025-11-21T12:21:00+03:00
в мире
human rights watch
доминикана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056549446_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_c66b8db49d2311e3d347aabe0b2a8d36.jpg
https://ria.ru/20250819/makron-2036024625.html
https://ria.ru/20240925/tailand-1974719780.html
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056549446_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_49983982b966364cf4b8177743e1fe39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, human rights watch, доминикана
В мире, Human Rights Watch, Доминикана
Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции

В Доминикане отменили запрет на однополые отношения в полиции и армии

© Getty Images / Anadolu/StringerДоминиканские военнослужащие
Доминиканские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Доминиканские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 21 ноя — РИА Новости. В Доминикане отменили запрет на однополые сексуальные отношения в рядах национальной полиции и вооруженных сил страны, который предусматривал тюремное заключение в качестве наказания, выяснило РИА Новости.
"Эти положения дискриминируют лиц по признаку их <...> ориентации, что представляет собой необоснованное и непропорциональное ограничение права на равенство и достоинство человека", — говорится в решении, опубликованном на сайте конституционного суда.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Не только Брижит". Как Макрон окружил себя престарелыми гомосексуалистами
19 августа, 08:00
Согласно заключению, статьи законов, которые предусматривали тюремное заключение за "содомию" среди военнослужащих и полицейских, признали неконституционными. Суд счел, что они нарушают основной закон, гарантирующий запрет дискриминации.
Решение приняли 18 ноября единогласно, оно вступило в силу сразу же после публикации.
Иск о признании норм неконституционными подали при поддержке Human Rights Watch доминиканские юристы Андерсон Хавиэль Дироси де Леон и Патрисия М. Сантана Нина.
Решение суда вызвало споры, поскольку в стране по-прежнему не признаются однополые браки. Правозащитники назвали его шагом к равенству, религиозные лидеры и некоторые политики — нарушением моральных норм.
Вид на ночной Кхонкэн - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Таиланде разрешили регистрацию однополых браков
25 сентября 2024, 22:40
 
В миреHuman Rights WatchДоминикана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала