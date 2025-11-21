Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции

МЕХИКО, 21 ноя — РИА Новости. В Доминикане отменили запрет на однополые сексуальные отношения в рядах национальной полиции и вооруженных сил страны, который предусматривал тюремное заключение в качестве наказания, выяснило РИА Новости.

"Эти положения дискриминируют лиц по признаку их <...> ориентации, что представляет собой необоснованное и непропорциональное ограничение права на равенство и достоинство человека", — говорится в решении, опубликованном на сайте конституционного суда.

Согласно заключению, статьи законов , которые предусматривали тюремное заключение за "содомию" среди военнослужащих и полицейских, признали неконституционными. Суд счел, что они нарушают основной закон, гарантирующий запрет дискриминации.

Решение приняли 18 ноября единогласно, оно вступило в силу сразу же после публикации.

Иск о признании норм неконституционными подали при поддержке Human Rights Watch доминиканские юристы Андерсон Хавиэль Дироси де Леон и Патрисия М. Сантана Нина.