Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции
21.11.2025
Доминиканский суд отменил уголовный запрет на содомию в армии и полиции
В Доминикане отменили запрет на однополые сексуальные отношения в рядах национальной полиции и вооруженных сил страны, который предусматривал тюремное...
МЕХИКО, 21 ноя — РИА Новости. В Доминикане отменили запрет на однополые сексуальные отношения в рядах национальной полиции и вооруженных сил страны, который предусматривал тюремное заключение в качестве наказания, выяснило РИА Новости.
"Эти положения дискриминируют лиц по признаку их <...> ориентации, что представляет собой необоснованное и непропорциональное ограничение права на равенство и достоинство человека", — говорится в решении, опубликованном на сайте конституционного суда.
Согласно заключению, статьи законов, которые предусматривали тюремное заключение за "содомию" среди военнослужащих и полицейских, признали неконституционными. Суд счел, что они нарушают основной закон, гарантирующий запрет дискриминации.
Решение приняли 18 ноября единогласно, оно вступило в силу сразу же после публикации.
Иск о признании норм неконституционными подали при поддержке Human Rights Watch доминиканские юристы Андерсон Хавиэль Дироси де Леон и Патрисия М. Сантана Нина.
Решение суда вызвало споры, поскольку в стране по-прежнему не признаются однополые браки. Правозащитники назвали его шагом к равенству, религиозные лидеры и некоторые политики — нарушением моральных норм.