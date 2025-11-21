Рейтинг@Mail.ru
В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов
11:41 21.11.2025
В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов
В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов

В Подмосковье построили 160 новых многоквартирных домов с начала года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строительство жилья. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Подмосковье ввели в эксплуатацию 160 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 2,06 миллиона квадратных метров с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что в сегменте индивидуального жилищного строительства дополнительно введено более 8 миллионов квадратных метров.
Так, наибольшие показатели ввода МКД в городских округах: Ленинский — 305 тысяч квадратных метров, Одинцовский — 236 тысяч квадратных метров, Балашиха — 225 тысяч квадратных метров, Красногорск — 177 тысяч квадратных метров, Домодедово — 162 тысячи квадратных метров.
Среди лидеров по вводу индивидуального жилья: Раменский, Истра и Одинцовский городские округа.
Уличные фонари - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Более 35 тысяч светильников заменят в Московской области в следующем году
20 ноября, 18:36
 
