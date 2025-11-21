В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Подмосковье ввели в эксплуатацию 160 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 2,06 миллиона квадратных метров с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что в сегменте индивидуального жилищного строительства дополнительно введено более 8 миллионов квадратных метров.

Так, наибольшие показатели ввода МКД в городских округах: Ленинский — 305 тысяч квадратных метров, Одинцовский — 236 тысяч квадратных метров, Балашиха — 225 тысяч квадратных метров, Красногорск — 177 тысяч квадратных метров, Домодедово — 162 тысячи квадратных метров.