В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов
В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов - РИА Новости, 21.11.2025
В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 160 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 2,06 миллиона квадратных метров с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:41:00+03:00
2025-11-21T11:41:00+03:00
2025-11-21T11:41:00+03:00
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Подмосковье ввели в эксплуатацию 160 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 2,06 миллиона квадратных метров с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что в сегменте индивидуального жилищного строительства дополнительно введено более 8 миллионов квадратных метров.
Так, наибольшие показатели ввода МКД в городских округах: Ленинский — 305 тысяч квадратных метров, Одинцовский — 236 тысяч квадратных метров, Балашиха — 225 тысяч квадратных метров, Красногорск — 177 тысяч квадратных метров, Домодедово — 162 тысячи квадратных метров.
Среди лидеров по вводу индивидуального жилья: Раменский, Истра и Одинцовский городские округа.