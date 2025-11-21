Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал кинокритика Антона Долина*
21:25 21.11.2025
Суд заочно арестовал кинокритика Антона Долина*
Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
происшествия, россия, москва, антон долин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Антон Долин, Следственный комитет России (СК РФ)
Кинокритик Антон Долин*. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Долину А.В.* меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.
В сентябре столичный главк СК РФ сообщал РИА Новости, что против Долина* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Литвина*, Налимову* и центр "Мемориал"* внесли в реестр иноагентов
Вчера, 17:07
 
