Суд заочно арестовал кинокритика Антона Долина*

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Долину А.В.* меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.

В сентябре столичный главк СК РФ сообщал РИА Новости, что против Долина * возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.