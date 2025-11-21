Рейтинг@Mail.ru
Суд огласит приговор по делу об афере с квартирой Долиной 28 ноября
12:04 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/dolina-2056546612.html
Суд огласит приговор по делу об афере с квартирой Долиной 28 ноября
БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Балашихинский городской суд Подмосковья 28 ноября огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, московская область (подмосковье), лариса долина
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина
Суд огласит приговор по делу об афере с квартирой Долиной 28 ноября

Певица Лариса Долина. Архивное фото
БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Балашихинский городской суд Подмосковья 28 ноября огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Оглашение приговора назначено на 28 ноября", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня обвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.
Долина не пришла на прения сторон по делу об афере с ее квартирой
