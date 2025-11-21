https://ria.ru/20251121/dolina-2056546612.html
Суд огласит приговор по делу об афере с квартирой Долиной 28 ноября
Суд огласит приговор по делу об афере с квартирой Долиной 28 ноября - РИА Новости, 21.11.2025
Суд огласит приговор по делу об афере с квартирой Долиной 28 ноября
БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Балашихинский городской суд Подмосковья 28 ноября огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой... РИА Новости, 21.11.2025
