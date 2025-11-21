Суд огласит приговор по делу об афере с квартирой Долиной 28 ноября

БАЛАШИХА (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Балашихинский городской суд Подмосковья 28 ноября огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Сегодня обвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.