Рейтинг@Mail.ru
Астраханский депутат назвал план закладывать деньги на воровство шуткой - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 21.11.2025 (обновлено: 15:25 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/deputat-2056612727.html
Астраханский депутат назвал план закладывать деньги на воровство шуткой
Астраханский депутат назвал план закладывать деньги на воровство шуткой - РИА Новости, 21.11.2025
Астраханский депутат назвал план закладывать деньги на воровство шуткой
Депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев объяснил РИА Новости, что предложил закладывать в региональный бюджет средства на воровство в шутку, чтобы... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:15:00+03:00
2025-11-21T15:25:00+03:00
астраханская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056613748_217:174:1901:1121_1920x0_80_0_0_0a4a0a116229a7f2d96ef7001d1355d8.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056108661.html
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056613748_141:0:1918:1333_1920x0_80_0_0_22da4dc203e530a6c472ca187d4936e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, россия
Астраханская область, Россия
Астраханский депутат назвал план закладывать деньги на воровство шуткой

Депутат Дунаев назвал предложение закладывать в бюджет 10% на воровство шуткой

© Фото : Евгений Дунаев/VKЕвгений Дунаев
Евгений Дунаев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Евгений Дунаев/VK
Евгений Дунаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев объяснил РИА Новости, что предложил закладывать в региональный бюджет средства на воровство в шутку, чтобы привлечь внимание к теме коррупции.
На заседании регионального парламента в четверг обсуждалась тема бюджета, там и прозвучало предложение Дунаева.
Как сообщил агентству депутат, в СМИ постоянно фигурирует информация о недостроенных в Астраханской области объектах из-за хищения средств. "Вот я и сказал, если все воруют, может, строчку заложим (в бюджет) в 10% на то, что их украдут... Конечно, это было в шутку, чтобы привлечь внимание к теме", - сказал Дунаев.
Он добавил, что председатель облдумы ему ответил, что это предложение нельзя внести. "Это и так было понятно. Эзопов язык", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин в шутку посоветовал главе "Сбера" не испытывать терпение ИИ-робота
19 ноября, 19:35
 
Астраханская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала