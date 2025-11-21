https://ria.ru/20251121/deputat-2056612727.html
Астраханский депутат назвал план закладывать деньги на воровство шуткой
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев объяснил РИА Новости, что предложил закладывать в региональный бюджет средства на воровство в шутку, чтобы привлечь внимание к теме коррупции.
На заседании регионального парламента в четверг обсуждалась тема бюджета, там и прозвучало предложение Дунаева.
Как сообщил агентству депутат, в СМИ постоянно фигурирует информация о недостроенных в Астраханской области
объектах из-за хищения средств. "Вот я и сказал, если все воруют, может, строчку заложим (в бюджет) в 10% на то, что их украдут... Конечно, это было в шутку, чтобы привлечь внимание к теме", - сказал Дунаев.
Он добавил, что председатель облдумы ему ответил, что это предложение нельзя внести. "Это и так было понятно. Эзопов язык", - сказал собеседник агентства.