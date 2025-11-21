Астраханский депутат назвал план закладывать деньги на воровство шуткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев объяснил РИА Новости, что предложил закладывать в региональный бюджет средства на воровство в шутку, чтобы привлечь внимание к теме коррупции.

На заседании регионального парламента в четверг обсуждалась тема бюджета, там и прозвучало предложение Дунаева.

Он добавил, что председатель облдумы ему ответил, что это предложение нельзя внести. "Это и так было понятно. Эзопов язык", - сказал собеседник агентства.