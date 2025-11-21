Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры

Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывшему учителю по игре на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу удушения детей, проведут психолого-психиатрическую экспертизу, точное количество пострадавших подростков устанавливается, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

"Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, точное количество и данные подростков, пострадавших от противоправных действий фигуранта, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования проведены следственные действия в квартире мужчины, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого", – сказал Шульга

Ранее в управлении СК РФ по региону подчеркнули, что Ваганову вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

Как уточнила журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, и, по версии следствия, он надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его. Делал он это с детьми у себя дома, куда их приглашал.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос СМИ о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал".

На данный момент учитель уже уволился по собственному желанию из школы, ранее отмечали РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга.