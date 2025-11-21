https://ria.ru/20251121/delo-2056633255.html
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры - РИА Новости, 21.11.2025
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры
Бывшему учителю по игре на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу удушения детей, проведут психолого-психиатрическую экспертизу,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:14:00+03:00
2025-11-21T16:14:00+03:00
2025-11-21T16:33:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056581375_829:368:1280:621_1920x0_80_0_0_d4b5b1493fe419cb36bf4f83b4ae73ba.jpg
https://ria.ru/20251024/nasilnik-2050490144.html
https://ria.ru/20251121/sud-2056478900.html
екатеринбург
россия
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры
Обвиняемому в удушении детей экс-учителю проведут психиатрическую экспертизу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывшему учителю по игре на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу удушения детей, проведут психолого-психиатрическую экспертизу, точное количество пострадавших подростков устанавливается, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, точное количество и данные подростков, пострадавших от противоправных действий фигуранта, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования проведены следственные действия в квартире мужчины, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого", – сказал Шульга
.
Ранее в управлении СК РФ
по региону подчеркнули, что Ваганову вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
Как уточнила журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, и, по версии следствия, он надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его. Делал он это с детьми у себя дома, куда их приглашал.
Ленинский районный суд Екатеринбурга
в пятницу арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос СМИ о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал".
На данный момент учитель уже уволился по собственному желанию из школы, ранее отмечали РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга.
В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги, по утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.