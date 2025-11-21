Рейтинг@Mail.ru
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры
16:14 21.11.2025 (обновлено: 16:33 21.11.2025)
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры - РИА Новости, 21.11.2025
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры
Бывшему учителю по игре на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу удушения детей, проведут психолого-психиатрическую экспертизу,... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Арестованного по делу об удушении детей экс-учителя проверят психиатры

Обвиняемому в удушении детей экс-учителю проведут психиатрическую экспертизу

© Фото : Прокуратура Свердловской областиПреподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывшему учителю по игре на балалайке из Екатеринбурга Артему Ваганову, арестованному по делу удушения детей, проведут психолого-психиатрическую экспертизу, точное количество пострадавших подростков устанавливается, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, точное количество и данные подростков, пострадавших от противоправных действий фигуранта, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования проведены следственные действия в квартире мужчины, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого", – сказал Шульга.
Ранее в управлении СК РФ по региону подчеркнули, что Ваганову вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
Как уточнила журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, и, по версии следствия, он надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его. Делал он это с детьми у себя дома, куда их приглашал.
Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он ответил отрицательно. На вопрос СМИ о признании вины, он сказал, что не отрицает, что мог причинить вред детям, но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал".
На данный момент учитель уже уволился по собственному желанию из школы, ранее отмечали РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга.
В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги, по утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
