Бурятия передала на СВО спецсредства для выполнения боевых задач

УЛАН-УДЭ, 21 ноя - РИА Новости. Бурятия отправила военным землякам на СВО партию БПЛА, а также усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации для связи бойцов, сообщила созданная правительством республики АНО "Содействие".

"В зону СВО доставлена очередная весомая гуманитарная посылка. Правительство Бурятии отправило военным землякам очередную партию БПЛА, также усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации для связи бойцов", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что правительство Бурятии занимается поддержкой военных земляков с начала СВО. За это время на передовую отправлено большое количество различной современной техники, в том числе популярный вид технической поддержки - квадрокоптеры Mavic различной комплектации.