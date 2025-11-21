Рейтинг@Mail.ru
Бурятия передала на СВО спецсредства для выполнения боевых задач - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
04:38 21.11.2025 (обновлено: 09:03 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/burjatija-2056484456.html
Бурятия передала на СВО спецсредства для выполнения боевых задач
Бурятия передала на СВО спецсредства для выполнения боевых задач - РИА Новости, 21.11.2025
Бурятия передала на СВО спецсредства для выполнения боевых задач
Бурятия отправила военным землякам на СВО партию БПЛА, а также усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации для связи бойцов, сообщила... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T04:38:00+03:00
2025-11-21T09:03:00+03:00
надежные люди
республика бурятия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056503767_18:0:1268:703_1920x0_80_0_0_394f9b515be9421d346a06406bbd943c.jpg
https://ria.ru/20251118/svo-2055665730.html
республика бурятия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056503767_331:0:1268:703_1920x0_80_0_0_fd769f5da3ffa09660190a802e7bbe13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Бурятия передала на СВО спецсредства для выполнения боевых задач

Бурятия отправила на СВО партию БПЛА и усилители сигнала дронов

© АНО "Содействие"Правительство Бурятии отправили в зону СВО партию БПЛА, усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации
Правительство Бурятии отправили в зону СВО партию БПЛА, усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© АНО "Содействие"
Правительство Бурятии отправили в зону СВО партию БПЛА, усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 21 ноя - РИА Новости. Бурятия отправила военным землякам на СВО партию БПЛА, а также усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации для связи бойцов, сообщила созданная правительством республики АНО "Содействие".
"В зону СВО доставлена очередная весомая гуманитарная посылка. Правительство Бурятии отправило военным землякам очередную партию БПЛА, также усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации для связи бойцов", - говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что правительство Бурятии занимается поддержкой военных земляков с начала СВО. За это время на передовую отправлено большое количество различной современной техники, в том числе популярный вид технической поддержки - квадрокоптеры Mavic различной комплектации.
АНО "Содействие" создано правительством Бурятии для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР в 2022 году. Также организация занимается организацией закупок и поставок материально-технических ценностей военнослужащим на СВО.
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
18 ноября, 11:17
 
Надежные людиРеспублика БурятияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала