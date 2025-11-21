Рейтинг@Mail.ru
Британия даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне - РИА Новости, 21.11.2025
04:15 21.11.2025
Британия даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне
Британия даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне - РИА Новости, 21.11.2025
Британия даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне
в мире, китай, лондон, великобритания, кир стармер, служба безопасности великобритании mi5 , британская разведывательная служба mi6
В мире, Китай, Лондон, Великобритания, Кир Стармер, Служба безопасности Великобритании MI5 , Британская разведывательная служба MI6
Британия даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне

Премьер Британии планирует разрешить Китаю построить новое посольство в Лондоне

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне, которое уже много лет откладывается из-за позиции британской стороны, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
В октябре Китай выразил сильное недовольство в связи с решением Великобритании в очередной раз отложить строительство нового здания его дипломатической миссии, назвав его необоснованным и бессмысленным. В посольстве КНР в Лондоне призвали британские власти как можно скорее одобрить заявку на строительство, так как проект нового здания дипмиссии получил высокий уровень одобрения местными профессиональными организациями, а заявка соответствует дипломатической практике и местным нормам и процедурам.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ: США предостерегли Лондон от разрешения на открытие посольства КНР
8 июня, 00:56
"Кир Стармер, как ожидается, формально одобрит (строительство - ред.) нового суперпосольства Китая в самом сердце Лондона в следующем месяце после того, как (британская служба контрразведки - ред.) MI5 и (служба внешней разведки - ред.) MI6 дали добро", - пишет издание.
По данным газеты, министерства внутренних и иностранных дел Британии не станут возражать против открытия китайской дипмиссии при условии, что будут приняты меры по снижению рисков для национальной безопасности. По словам источника из британского правительства, выдача разрешения, скорее всего, будет простой формальностью.
Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Изначально власти Великобритании планировали дать ответ 9 сентября, затем - 21 октября, в последний раз дату перенесли на 10 декабря, объяснив это необходимостью изучить детали заявки.
Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории. В январе газета Financial Times сообщила, что Британия может разрешить КНР открыть посольство с рядом условий, но в феврале то же издание писало, что Китай не намерен их выполнять.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства
7 августа, 16:59
 
В миреКитайЛондонВеликобританияКир СтармерСлужба безопасности Великобритании MI5Британская разведывательная служба MI6
 
 
