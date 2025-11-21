Британия даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне, которое уже много лет откладывается из-за позиции британской стороны, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

В октябре Китай выразил сильное недовольство в связи с решением Великобритании в очередной раз отложить строительство нового здания его дипломатической миссии, назвав его необоснованным и бессмысленным. В посольстве КНР в Лондоне призвали британские власти как можно скорее одобрить заявку на строительство, так как проект нового здания дипмиссии получил высокий уровень одобрения местными профессиональными организациями, а заявка соответствует дипломатической практике и местным нормам и процедурам.

Кир Стармер , как ожидается, формально одобрит (строительство - ред.) нового суперпосольства Китая в самом сердце Лондона в следующем месяце после того, как (британская служба контрразведки - ред.) MI5 и (служба внешней разведки - ред.) MI6 дали добро", - пишет издание.

По данным газеты, министерства внутренних и иностранных дел Британии не станут возражать против открытия китайской дипмиссии при условии, что будут приняты меры по снижению рисков для национальной безопасности. По словам источника из британского правительства, выдача разрешения, скорее всего, будет простой формальностью.

Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Изначально власти Великобритании планировали дать ответ 9 сентября, затем - 21 октября, в последний раз дату перенесли на 10 декабря, объяснив это необходимостью изучить детали заявки.