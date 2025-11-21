Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 21.11.2025 (обновлено: 08:55 21.11.2025)
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 21.11.2025
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека
Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.11.2025
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Они госпитализированы, получают всю необходимую медицинскую помощь. Домовладения по семи адресам получили повреждения крыш, окон и дверей", — говорится в релизе.
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
17 ноября, 08:00
На местах происшествий работают специалисты, администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества, добавили в оперштабе.
Из-за беспилотной атаки в Славянском районе отменили занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.
Кроме того, повреждения получили и два частных дома в Красноармейском районе Кубани. Погибших и пострадавших, как сообщается, нет.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. Российские войска в ответ на удары по гражданским объектам регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
