В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека
Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.11.2025
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека
