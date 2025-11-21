Читать ria.ru в

В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Они госпитализированы, получают всю необходимую медицинскую помощь. Домовладения по семи адресам получили повреждения крыш, окон и дверей", — говорится в релизе.

На местах происшествий работают специалисты, администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества, добавили в оперштабе.

Из-за беспилотной атаки в Славянском районе отменили занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.

Кроме того, повреждения получили и два частных дома в Красноармейском районе Кубани. Погибших и пострадавших, как сообщается, нет.