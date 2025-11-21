Бородавко заявил, что хочет поскорее увидеть борьбу Большунова и Клебо

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что хотел бы увидеть в ближайшее время новые встречи между олимпийскими чемпионами россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо, поскольку от соперничества титулованных атлетов выигрывают абсолютно все в мире.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Клебо заявил, что планирует продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. Большунов выиграл три золотые медали на Играх-2022 в Пекине. Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях.

"Хотелось бы, чтобы Александр Большунов и Йоханнес Клебо постоянно встречались на соревнованиях, потому что от этого соперничества выигрывают абсолютно все. А ситуация, которая существует на сегодняшний день, этому не способствует. Надеемся, что мы все-таки (вскоре) увидим это соперничество сильнейших лыжников мира, во время которого они смогут показать себя во всей красе", - сказал Бородавко.