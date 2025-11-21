Рейтинг@Mail.ru
Терентьев выиграл спринт в Кировске, Большунов стал пятым
15:56 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/bolshunov-2056623269.html
Терентьев выиграл спринт в Кировске, Большунов стал пятым
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в спринте классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, александр большунов, александр терентьев, федерация лыжных гонок россии (флгр), лыжные виды спорта
Терентьев выиграл спринт в Кировске, Большунов стал пятым

Лыжник Терентьев выиграл спринт на соревнованиях в Кировске, Большунов — пятый

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в спринте классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске.
Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 39,03 секунды и занял предпоследнее место в финале. Победителем с результатом 3.37,53 стал Александр Терентьев. Второе место занял Сергей Забалуев (отставание - 0,36 секунды), третье - Иван Горбунов (+0,47).
У женщин в аналогичной дисциплине победу одержала Анастасия Фалеева (4.13,71). Второй стала Алена Баранова (+0,01), третьей - Ольга Сергеева (+0,51).
Соревнования в Кировске завершатся 23 ноября.
Лыжная гонка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" впервые пройдет в Лужниках
