Терентьев выиграл спринт в Кировске, Большунов стал пятым
Терентьев выиграл спринт в Кировске, Большунов стал пятым - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Терентьев выиграл спринт в Кировске, Большунов стал пятым
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в спринте классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
