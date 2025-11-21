https://ria.ru/20251121/bilayn-2056414043.html
Билайн присоединился к Альянсу в сфере ИИ
"Билайн" вступил в российский Альянс в сфере искусственного интеллекта - ассоциацию лидеров в области ИИ из различных отраслей, сообщает оператор. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:23:00+03:00
2025-11-21T09:23:00+03:00
2025-11-21T09:31:00+03:00
технологии
россия
сергей анохин
билайн
сбер
альфа-банк
искусственный интеллект (ии)
вымпелком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056507098_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_2e5773ba0e42b7d8fc9708b5a857d80b.jpg
россия
Технологии, Россия, Сергей Анохин, Билайн, Сбер, Альфа-банк, Искусственный интеллект (ИИ), ВымпелКом
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Билайн" вступил в российский Альянс в сфере искусственного интеллекта - ассоциацию лидеров в области ИИ из различных отраслей, сообщает оператор.
Альянс, учрежденный в 2019 году, призван объединять лучшие практики и компетенции для создания наиболее благоприятных условий развития ИИ-технологий в России. С 2024 года Альянс — координатор бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
На базе альянса работают отраслевые клубы с участием крупных компаний и вендоров, которые вырабатывают единые метрики для ИИ-решений, разрабатывают ML-модели, готовят кадры, занимаются стандартизацией и регулированием. Также под его эгидой был разработан Национальный кодекс этики в сфере ИИ. С 2024 года Альянс — координатор бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
В числе участников Альянса — "Сбер", "Альфа-Банк", "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, "Сибур", "Русагро", "Северсталь", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского" и многие другие компании.
"Билайн" активно применяет ИИ, меняя свои внутренние процессы и выводя лучшие практики на рынок. Так, мы трансформируем свой ИТ-ландшафт по принципу "Все как код" и внедряем ИИ-ассистентов и агентов. Так что вступление "Билайна" в Альянс выглядит закономерно. В составе ассоциации мы получим дополнительный нетворкинг и обмен опытом в таком важном вопросе, как развитие технологий искусственного интеллекта", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.