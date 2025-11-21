Билайн присоединился к Альянсу в сфере ИИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Билайн" вступил в российский Альянс в сфере искусственного интеллекта - ассоциацию лидеров в области ИИ из различных отраслей, сообщает оператор.

Альянс, учрежденный в 2019 году, призван объединять лучшие практики и компетенции для создания наиболее благоприятных условий развития ИИ-технологий в России. С 2024 года Альянс — координатор бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

На базе альянса работают отраслевые клубы с участием крупных компаний и вендоров, которые вырабатывают единые метрики для ИИ-решений, разрабатывают ML-модели, готовят кадры, занимаются стандартизацией и регулированием. Также под его эгидой был разработан Национальный кодекс этики в сфере ИИ.

В числе участников Альянса — "Сбер", "Альфа-Банк", "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, "Сибур", "Русагро", "Северсталь", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского" и многие другие компании.