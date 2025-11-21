Билайн присоединился к Альянсу в сфере ИИ

Рейтинг@Mail.ru
09:23 21.11.2025 (обновлено: 09:31 21.11.2025)
"Билайн" вступил в российский Альянс в сфере искусственного интеллекта - ассоциацию лидеров в области ИИ из различных отраслей, сообщает оператор.
© Фото : пресс-служба "Билайна"Церемония присоединения компаний к Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта"
© Фото : пресс-служба "Билайна"
Церемония присоединения компаний к Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Билайн" вступил в российский Альянс в сфере искусственного интеллекта - ассоциацию лидеров в области ИИ из различных отраслей, сообщает оператор.
Альянс, учрежденный в 2019 году, призван объединять лучшие практики и компетенции для создания наиболее благоприятных условий развития ИИ-технологий в России. С 2024 года Альянс — координатор бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
На базе альянса работают отраслевые клубы с участием крупных компаний и вендоров, которые вырабатывают единые метрики для ИИ-решений, разрабатывают ML-модели, готовят кадры, занимаются стандартизацией и регулированием. Также под его эгидой был разработан Национальный кодекс этики в сфере ИИ. С 2024 года Альянс — координатор бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
В числе участников Альянса — "Сбер", "Альфа-Банк", "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, "Сибур", "Русагро", "Северсталь", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского" и многие другие компании.
"Билайн" активно применяет ИИ, меняя свои внутренние процессы и выводя лучшие практики на рынок. Так, мы трансформируем свой ИТ-ландшафт по принципу "Все как код" и внедряем ИИ-ассистентов и агентов. Так что вступление "Билайна" в Альянс выглядит закономерно. В составе ассоциации мы получим дополнительный нетворкинг и обмен опытом в таком важном вопросе, как развитие технологий искусственного интеллекта", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
