В России снизилась стоимость бензина на бирже - РИА Новости, 21.11.2025
16:38 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/benzin-2056619535.html
В России снизилась стоимость бензина на бирже
В России снизилась стоимость бензина на бирже - РИА Новости, 21.11.2025
В России снизилась стоимость бензина на бирже
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов.
2025-11-21T16:38:00+03:00
2025-11-21T16:38:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056322932.html
https://ria.ru/20251119/rossija-2056105373.html
россия
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
В России снизилась стоимость бензина на бирже

Цена бензина Аи-92 на бирже за неделю снизилась на 5,3%

Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов.
Только за пятницу к закрытию торгов цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,01% - до 60 286 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,43% - до 71 055 рублей за тонну.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
20 ноября, 14:53
Летнее дизельное топливо за неделю подешевело на 3,3%, а за день подорожало на 0,52%, до 57 240 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт уменьшилась с прошлой пятницы на 5,1%, а за торговый день снизилась на 0,08%, до 54 895 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало за неделю на 0,13%, а в пятницу подешевело на 0,77%, до 74 090 рублей за тонну.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Он также ожидает, что биржевая динамика вскоре отразится и на рознице.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Бензин дешевеет на российских АЗС вторую неделю подряд
19 ноября, 19:19
 
