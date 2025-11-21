https://ria.ru/20251121/benzin-2056619535.html
В России снизилась стоимость бензина на бирже
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов.
Только за пятницу к закрытию торгов цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России
на 0,01% - до 60 286 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,43% - до 71 055 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо за неделю подешевело на 3,3%, а за день подорожало на 0,52%, до 57 240 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт уменьшилась с прошлой пятницы на 5,1%, а за торговый день снизилась на 0,08%, до 54 895 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало за неделю на 0,13%, а в пятницу подешевело на 0,77%, до 74 090 рублей за тонну.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак
, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Он также ожидает, что биржевая динамика вскоре отразится и на рознице.