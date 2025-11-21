В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Таможенники Белоруссии и России задержали банду из восьми человек, пытавшуюся провезти 136 килограммов гашиша из Польши в грузовике с алкогольной продукцией, сообщает белорусский государственный таможенный комитет.

Отмечается, что вещество было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что это гашиш. "Задержать восемь участников преступной схемы, в том числе и заказчиков "товара", удалось при проведении вместе с российскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий на территории двух стран", - говорится в сообщении.