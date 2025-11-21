https://ria.ru/20251121/belorussija-2056564317.html
В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши
В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши
2025-11-21T13:12:00+03:00
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Таможенники Белоруссии и России задержали банду из восьми человек, пытавшуюся провезти 136 килограммов гашиша из Польши в грузовике с алкогольной продукцией, сообщает белорусский государственный таможенный комитет.
"Ввоз из Евросоюза для дальнейшей реализации на территории Беларуси
и России
порядка 136 килограммов гашиша пресекли белорусские таможенники. Во взаимодействии с российскими коллегами задержаны причастные к преступной схеме белорусы и россияне, действовавшие по предварительному сговору", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
комитета.
Отмечается, что 320 брикетов со спрессованным веществом пытались ввезти из Польши
, спрятав их в специально оборудованных тайниках в грузовике польского перевозчика, перемещавшего алкогольную продукцию. "Брестские таможенники направили транспортное средство на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма показала наличие нехарактерного затемнения в нижней области полуприцепа на латвийских регистрационных номерах. При дальнейшем демонтаже установлены места сокрытия - тайники с наркотиком были оборудованы в полу инструментальных ящиков полуприцепа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вещество было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что это гашиш. "Задержать восемь участников преступной схемы, в том числе и заказчиков "товара", удалось при проведении вместе с российскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий на территории двух стран", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела, задержанным грозит лишение свободы на срок вплоть до 20 лет.