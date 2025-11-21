Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 21.11.2025 (обновлено: 13:15 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/belorussija-2056564317.html
В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши
В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши - РИА Новости, 21.11.2025
В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши
Таможенники Белоруссии и России задержали банду из восьми человек, пытавшуюся провезти 136 килограммов гашиша из Польши в грузовике с алкогольной продукцией,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:12:00+03:00
2025-11-21T13:15:00+03:00
белоруссия
россия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137598/41/1375984160_0:151:3077:1882_1920x0_80_0_0_d753d0c1606a43792d7abc03fd33c0b3.jpg
https://ria.ru/20250406/polsha-2009683281.html
белоруссия
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137598/41/1375984160_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_c009e7c1e050c193ce858f87c5455800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, польша
Белоруссия, Россия, Польша
В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти гашиш из Польши

В Белоруссии задержали банду, пытавшуюся провезти 136 кг гашиша из Польши

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник пограничной службы Белоруссии на пересечении белорусско-литовской границы
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на пересечении белорусско-литовской границы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на пересечении белорусско-литовской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Таможенники Белоруссии и России задержали банду из восьми человек, пытавшуюся провезти 136 килограммов гашиша из Польши в грузовике с алкогольной продукцией, сообщает белорусский государственный таможенный комитет.
"Ввоз из Евросоюза для дальнейшей реализации на территории Беларуси и России порядка 136 килограммов гашиша пресекли белорусские таможенники. Во взаимодействии с российскими коллегами задержаны причастные к преступной схеме белорусы и россияне, действовавшие по предварительному сговору", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что 320 брикетов со спрессованным веществом пытались ввезти из Польши, спрятав их в специально оборудованных тайниках в грузовике польского перевозчика, перемещавшего алкогольную продукцию. "Брестские таможенники направили транспортное средство на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма показала наличие нехарактерного затемнения в нижней области полуприцепа на латвийских регистрационных номерах. При дальнейшем демонтаже установлены места сокрытия - тайники с наркотиком были оборудованы в полу инструментальных ящиков полуприцепа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вещество было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что это гашиш. "Задержать восемь участников преступной схемы, в том числе и заказчиков "товара", удалось при проведении вместе с российскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий на территории двух стран", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела, задержанным грозит лишение свободы на срок вплоть до 20 лет.
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию
6 апреля, 20:11
 
БелоруссияРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала