Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту порвала "кресты" - 21.11.2025
18:49 21.11.2025
Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту порвала "кресты"
2025
горнолыжный спорт
Спорт, Горнолыжный спорт
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года в супергиганте швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами порвала переднюю крестообразную связку колена в результате падения на тренировке, сообщает Blick.
34-летняя Гут-Бехрами упала во время тренировки в Коппер-Маунтин (США). Ранее горнолыжница заявляла, что сезон-2025/26 станет последним в ее карьере.
"У нее разорваны передняя крестообразная и медиальная коллатеральная связки. Также у нее травмирован мениск. Она позвонила мне и сказала, что хочет меня видеть, потому что я знаю ее колено", - заявил врач Оливье Зигрист, который оперировал Гут-Бехрами после ее первой тяжелой травмы в 2017 году.
Помимо золота в супергиганте, Гут-Бехрами завоевала две бронзовые медали Олимпийских игр 2014 и 2022 годов. Также на ее счету два золота, четыре серебра и три бронзы чемпионатов мира.
