https://ria.ru/20251121/baylz-2056548004.html
Самая титулованная гимнастка в истории увеличила грудь
Самая титулованная гимнастка в истории увеличила грудь - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Самая титулованная гимнастка в истории увеличила грудь
Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз заявила, что перенесла пластическую операцию по увеличению груди в июне,... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T12:13:00+03:00
2025-11-21T12:13:00+03:00
2025-11-21T12:20:00+03:00
спортивная гимнастика
симона байлз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056549134_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_dc1cf0706474d0712a4a07630955779a.jpg
/20251112/karpina-2054492918.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056549134_39:0:999:720_1920x0_80_0_0_47df729acd695d7dc2b182c8e34dc441.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спортивная гимнастика, симона байлз
Спортивная гимнастика, Симона Байлз
Самая титулованная гимнастка в истории увеличила грудь
Гимнастка Байлз сообщила, что летом перенесла операцию по увеличению груди
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз заявила, что перенесла пластическую операцию по увеличению груди в июне, отметив, что восстановление проходило крайне тяжело.
"Я сделала пластику груди 16 июня. Вы все врали, это было невыносимо больно. Я не могла двигаться самостоятельно на протяжении двух недель. Я взяла паузу в тренировках на восстановление, и я рада, что сделала это, потому что было очень тяжело", - заявила Байлз на видео, которое опубликовала в соцсети TikTok.
Спортсменка отметила, что ей установили импланты под мышцу. Ранее ей говорили, что восстановление проходит легко, поэтому ее насторожил факт сильных болей после операции.
«
"В самый первый день Джонатану (муж спортсменки) пришлось поднимать меня с кровати и отводить в туалет. Я полагаю, что я немного более мускулистая, чем большинство девушек, которые делают эту операцию, и то, что импланты установлены под мышцу, действительно очень болезненно переносились моим телом. Грудь была аж до шеи, я действительно запаниковала и поговорила со своим врачом. Я попросила их уменьшить, потому что они выглядели как что-то инопланетное. Но сейчас они идеальны", - добавила Байлз.
Байлз 28 лет, помимо олимпийских наград, на ее счету 23 победы на чемпионатах мира. Американка является самой титулованной спортсменкой в истории спортивной гимнастики. Ранее спортсменка заявила, что сомневается в своем участии в следующей летней Олимпиаде 2028 года из-за возраста.