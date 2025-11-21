Рейтинг@Mail.ru
12:13 21.11.2025 (обновлено: 12:20 21.11.2025)
Самая титулованная гимнастка в истории увеличила грудь
спортивная гимнастика
симона байлз
спортивная гимнастика, симона байлз
Спортивная гимнастика, Симона Байлз
© Фото : социальные сети Симоны БайлзСимона Байлз
© Фото : социальные сети Симоны Байлз
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз заявила, что перенесла пластическую операцию по увеличению груди в июне, отметив, что восстановление проходило крайне тяжело.
"Я сделала пластику груди 16 июня. Вы все врали, это было невыносимо больно. Я не могла двигаться самостоятельно на протяжении двух недель. Я взяла паузу в тренировках на восстановление, и я рада, что сделала это, потому что было очень тяжело", - заявила Байлз на видео, которое опубликовала в соцсети TikTok.
Валерия Карпина - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом
12 ноября, 19:49
Спортсменка отметила, что ей установили импланты под мышцу. Ранее ей говорили, что восстановление проходит легко, поэтому ее насторожил факт сильных болей после операции.
"В самый первый день Джонатану (муж спортсменки) пришлось поднимать меня с кровати и отводить в туалет. Я полагаю, что я немного более мускулистая, чем большинство девушек, которые делают эту операцию, и то, что импланты установлены под мышцу, действительно очень болезненно переносились моим телом. Грудь была аж до шеи, я действительно запаниковала и поговорила со своим врачом. Я попросила их уменьшить, потому что они выглядели как что-то инопланетное. Но сейчас они идеальны", - добавила Байлз.
Байлз 28 лет, помимо олимпийских наград, на ее счету 23 победы на чемпионатах мира. Американка является самой титулованной спортсменкой в истории спортивной гимнастики. Ранее спортсменка заявила, что сомневается в своем участии в следующей летней Олимпиаде 2028 года из-за возраста.
 
