Самая титулованная гимнастка в истории увеличила грудь

"В самый первый день Джонатану (муж спортсменки) пришлось поднимать меня с кровати и отводить в туалет. Я полагаю, что я немного более мускулистая, чем большинство девушек, которые делают эту операцию, и то, что импланты установлены под мышцу, действительно очень болезненно переносились моим телом. Грудь была аж до шеи, я действительно запаниковала и поговорила со своим врачом. Я попросила их уменьшить, потому что они выглядели как что-то инопланетное. Но сейчас они идеальны", - добавила Байлз.