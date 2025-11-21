"Филадельфия" обыграла "Милуоки" в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Севенти Сиксерс" в овертайме обыграла "Милуоки Бакс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 123:114 (33:20, 22:37, 22:24, 29:25, 17:8) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Филадельфии" Тайриз Макси, набравший рекордные для себя 54 очка, также дабл-даблом отметился его одноклубник Ви Джей Эджкомб (12 очков, 10 подборов). У "Милуоки" больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Райан Роллинз (32 очка, 14 передач), также дабл-дабл на счету Майлза Тернера (14 очков, 10 подборов).
21 ноября 2025 • начало в 04:00
Закончен в OT
"Милуоки" (8 побед, 8 поражений) проиграл третий матч подряд и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Филадельфия" (9-6) идет на шестом месте.
Результаты остальных матчей дня:
"Орландо Мэджик" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 129:101;
"Мемфис Гриззлис" - "Сакраменто Кингз" - 137:96;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Атланта Хокс" - 135:126.