"Филадельфия" обыграла "Милуоки" в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Севенти Сиксерс" в овертайме обыграла "Милуоки Бакс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Милуоки" (8 побед, 8 поражений) проиграл третий матч подряд и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Филадельфия" (9-6) идет на шестом месте.