21:23 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/baku-2056715094.html
В Баку при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Баку при пожаре в многоэтажке погибли два человека
происшествия
азербайджан
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
баку
происшествия, азербайджан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азербайджан, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Баку при пожаре в многоэтажке погибли два человека

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пожарный автомобиль. Архивное фото
БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе города Баку погибли два человека, эвакуированы более 50 человек, передает корреспондент РИА Новости.
"На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (Азербайджана – ред.) поступила первичная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку. В связи с поступившим сообщением незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. В настоящее время продолжается операция по тушению пожара", - сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана сообщили РИА Новости, что в результате пожара погибли два человека.
По данным местных СМИ, на данным момент эвакуированы более 50 человек, периметр оцеплен сотрудниками МВД, на территории работают 10 пожарных расчетов.
