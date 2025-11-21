В Баку при пожаре в многоэтажке погибли два человека

БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе города Баку погибли два человека, эвакуированы более 50 человек, передает корреспондент РИА Новости.

"На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям ( Азербайджана – ред.) поступила первичная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку . В связи с поступившим сообщением незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС . В настоящее время продолжается операция по тушению пожара", - сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана сообщили РИА Новости, что в результате пожара погибли два человека.