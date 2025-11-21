Кто и за что убил Япончика

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Вячеслав Иваньков, он же Япончик — небезызвестный представитель криминального мира, о котором говорили с экранов телевизоров в 90-е годы. В чем заключается его “феномен”?

Серьезный диагноз

Вячеслав Иваньков родился в январе 1940 года в неблагополучной семье, воспитывался отцом-алкоголиком. В школе начал заниматься боксом, а позже увлекся восточными единоборствами.

После восьми классов он поступил в цирковое училище, чтобы стать воздушным гимнастом. На одной из тренировок Иваньков получил черепно-мозговую травму, и с карьерой пришлось распрощаться.

Воровать Япончик начал еще в 14 лет. В 1965 году, после задержания за попытку карманной кражи он оказал активное сопротивление милиции и был отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Врачи поставили диагноз — "шизофрения".

Как Ассирийский Зять превратился в Япончика

В 20 лет Иваньков сыграл свадьбу с Лидией Айвазовой и стал своим в группе ассирийцев, промышлявших криминалом. Тогда же он и получил кличку Ассирийский Зять.

Вскоре на молодого и перспективного Иванькова обратил внимание крупнейший криминальный авторитет Москвы и вор Геннадий Карьков, известный как Монгол. Именно в его группировке, промышлявшей вымогательством у теневых дельцов, он и получил кличку Япончик.

Банду Монгола правоохранители разгромили в 1972 году. Иванькову удается избежать наказания.

В 1974-м он наконец попадает за решетку из-за крупной драки с перестрелкой с грузинским криминалом в ресторане "Русь". Именно тогда, в СИЗО, его короновали, несмотря на ряд нюансов: на тот момент он был женат, а вору нельзя было иметь семью, и работал тренером по единоборствам, вор работать был не должен.

Человек со связями

Основной талант Иванькова заключался в умении заводить нужные связи. Конец 70-х — начало 80-х — время, когда криминал начал активно рваться во власть.

Преступному миру были нужны такие люди, как Япончик, умеющие вращаться в разных кругах общества, заводя полезные знакомства. Он дружил со многими артистами и представителями советской богемы.

Именно с его именем связывают появление традиции знакомства известных людей преступного мира с популярными артистами. Полезные и обширные связи помогали открывать двери в кабинеты нужных людей.

Не забывал Иваньков и о своей основной "работе", занимаясь вымогательством и выбиванием долгов не только в Москве, но и во многих городах СССР.

В его защиту писали многие

В 1981 году Иваньков был задержан и в следующем году осужден на 14 лет лишения свободы по статье 146. За время, проведенное за решеткой, Иваньков 58 раз нарушал режим и 35 раз попадал в штрафной изолятор и карцер.

В конце 1980-х началась кампания по освобождению Иванькова — за него ходатайствовали многие известные люди. В ноябре 1991 года Иваньков выходит на свободу. Почти сразу, в 1992 году Япончик выехал сперва в Германию, а затем в США, под видом сотрудника киностудии.

Помогли итальянцы

В Штатах Иваньков умудрялся через своих ставленников участвовать в делах практически всех крупных организованных преступных группировок (ОПГ) России и принимал у себя их лидеров.

Бурная деятельность Япончика в Штатах привлекла к себе внимание ФБР. В январе 1997 года Иваньков был признан виновным и осужден на девять лет и семь месяцев тюрьмы за вымогательство и фиктивный брак.

Во время отсидки в начале срока вступил в конфликт с афроамериканцами. Благодаря поддержке итальянцев Иванькову удалось отстоять свои "права". В остальном в американской тюрьме вел себя Япончик довольно спокойно. В награду его тюремный срок был сокращен на 7 месяцев.

После девяти лет заключения, в 2004 году Иваньков вышел из американской тюрьмы. Его сразу же депортировали в Россию по запросу Генпрокуратуры России о выдаче. Криминальному "авторитету" предъявили обвинение в двойном убийстве. Но 18 июля 2005 года коллегия присяжных признала Иванькова невиновным. Оказавшись на свободе, Япончик заявил, что отходит от криминальных дел, собирается рыбачить и возиться с внуками.

Выстрелы в живот

В июле 2009-го на выходе из ресторана Иванькова настигла пуля киллера, попавшая в живот. В октябре Япончик умер в больнице.

Следствие по делу шло довольно долго, только в марте 2021 года Генпрокуратура направила дело в суд, а в январе 2025 года организатором убийства назвали Илью Симонию, он же Махо, который в свое время был лишен "воровского статуса".

К покушению он, по версии следствия, подключил группу, состоящую из Муртази Шадании, Джамбула Джанашии, Кахи Газзаева, а также Нузгара Папавы и Астамура Бутбы.