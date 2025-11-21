https://ria.ru/20251121/avtomobil-2056668538.html
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 21.11.2025
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации
Представители Духовного управления мусульман Забайкальского края передали автомобиль в зону спецоперации, сообщил губернатор Александр Осипов. РИА Новости, 21.11.2025
забайкальский край
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации
