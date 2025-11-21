Рейтинг@Mail.ru
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:32 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/avtomobil-2056668538.html
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 21.11.2025
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации
Представители Духовного управления мусульман Забайкальского края передали автомобиль в зону спецоперации, сообщил губернатор Александр Осипов. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:32:00+03:00
2025-11-21T17:32:00+03:00
надежные люди
забайкальский край
александр осипов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056658445_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_0ff170ea7243958b2b8b45d5ddedd63c.jpg
https://ria.ru/20250415/buryatiya-2011286074.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056658445_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_38f8be7203f0fcf09d663c45d6f96f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, александр осипов, вооруженные силы рф
Надежные люди, Забайкальский край, Александр Осипов, Вооруженные силы РФ
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации

Осипов: мусульмане из Забайкалья отправили пятый автомобиль землякам в зону СВО

© Фото : пресс-служба губернатора Забайкальского краяЗабайкальцы передали автомобиль землякам в зону спецоперации
Забайкальцы передали автомобиль землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Забайкальского края
Забайкальцы передали автомобиль землякам в зону спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Представители Духовного управления мусульман Забайкальского края передали автомобиль в зону спецоперации, сообщил губернатор Александр Осипов.
«

"Наши земляки-мусульмане отправили очередной, пятый, автомобиль для наших бойцов на передовую. Ещё один вклад в общее дело победы над неофашистами", - написал Осипов в своём Тelegram-канале.

Губернатор подчеркнул важность единения тех, кто в тылу помогает бойцам на передовой.
"Духовное управление мусульман Забайкальского края помогает специальной военной операции с первых дней, а мусульмане отважно сражаются в рядах забайкальских соединений. В единстве наша сила", - отметил Осипов.
В Бурятии колледж передал передал автомобиль и гуманитарную помощь танкистам - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО
15 апреля, 07:46
 
Надежные людиЗабайкальский крайАлександр ОсиповВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала