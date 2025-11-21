Анохин: строительство в Смоленщине обсудили на заседании облправительства

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сохранение темпов развития строительной отрасли и дальнейшие задачи обсудили на заседании правительства Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

Он подчеркнул, что в области за 2025 год построили свыше 370 тысяч квадратных метров жилья.

"До 2030 года нам предстоит построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Работу ведем в рамках соглашения с Минстроем России о реализации регионального проекта "Жилье"", – заявил в своем телеграм-канале Анохин.

Глава региона отметил, что сегодня в стадии строительства находятся 93 многоквартирных дома общей площадью 467 тысяч квадратных метров. В настоящее время строительство ведется в 11 муниципальных образованиях, дополнительные площадки планируют рассмотреть еще в пяти округах.

В Смоленской области работают более 30 застройщиков. Градостроительный потенциал области составляет 1,1 миллиона квадратных метров.

"Заботимся о детях-сиротах, студентах-целевиках, работниках предприятий и учреждений муниципалитетов. В 2026–2027 годах планируем приобрести для них более 540 квартир в новостройках. Это свыше 430 квартир для детей-сирот, более 80 — для переселения из аварийного жилья, порядка 20 — для медиков-целевиков", – сказал Анохин.

Глава региона подчеркнул: важно не только строить жилье, но и создавать современную, привлекательную среду в городах и поселках.