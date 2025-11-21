https://ria.ru/20251121/anokhin-2056646903.html
Анохин: строительство в Смоленщине обсудили на заседании облправительства
Анохин: строительство в Смоленщине обсудили на заседании облправительства - РИА Новости, 21.11.2025
Анохин: строительство в Смоленщине обсудили на заседании облправительства
Сохранение темпов развития строительной отрасли и дальнейшие задачи обсудили на заседании правительства Смоленской области, сообщил глава региона Василий... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:44:00+03:00
2025-11-21T16:44:00+03:00
2025-11-21T16:44:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
https://ria.ru/20251121/agropromyshlennost-2056545223.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: строительство в Смоленщине обсудили на заседании облправительства
Анохин: строительство в Смоленщине стало темой заседания облправительства
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сохранение темпов развития строительной отрасли и дальнейшие задачи обсудили на заседании правительства Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.
Он подчеркнул, что в области за 2025 год построили свыше 370 тысяч квадратных метров жилья.
"До 2030 года нам предстоит построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Работу ведем в рамках соглашения с Минстроем России о реализации регионального проекта "Жилье"", – заявил в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона отметил, что сегодня в стадии строительства находятся 93 многоквартирных дома общей площадью 467 тысяч квадратных метров. В настоящее время строительство ведется в 11 муниципальных образованиях, дополнительные площадки планируют рассмотреть еще в пяти округах.
В Смоленской области работают более 30 застройщиков. Градостроительный потенциал области составляет 1,1 миллиона квадратных метров.
"Заботимся о детях-сиротах, студентах-целевиках, работниках предприятий и учреждений муниципалитетов. В 2026–2027 годах планируем приобрести для них более 540 квартир в новостройках. Это свыше 430 квартир для детей-сирот, более 80 — для переселения из аварийного жилья, порядка 20 — для медиков-целевиков", – сказал Анохин.
Глава региона подчеркнул: важно не только строить жилье, но и создавать современную, привлекательную среду в городах и поселках.
"В этом нам помогает программа "Комплексное развитие сельских территорий". В 2025 году вводим в эксплуатацию 85 объектов жилья в округах, в следующем — приобретем 14 квартир и построим 30 коттеджей для работников АПК и социальной сферы. Реализуем более 30 проектов благоустройства в сельской местности: устанавливаем уличное освещение, строим детские и спортивные площадки, благоустраиваем территории для отдыха, парки и скверы", – заявил губернатор Смоленской области.