Более 16 тыс человек работает в смоленском агропромышленном кластере

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Результаты деятельности аграриев за год подвели в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске, в агропромышленном комплексе региона трудится свыше 16 тысяч человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"В настоящее время в регионе работает более 250 предприятий пищевой отрасли. За 2025 год объем производства продуктов питания увеличился более чем на 16%. Последовательно вводим землю в сельскохозяйственный оборот. В прошлом году ввели 25 тысяч гектаров неиспользуемых земель, в 2025 году — уже 30 тысяч гектаров. Это позволяет создавать прочную основу для дальнейшего развития отрасли", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Для поддержки аграриев реализуют специальные лизинговые программы, помогают обновлять парк сельскохозяйственной техники. В регионе предусмотрены компенсации части затрат на приобретение оборудования. В Смоленской области развивают сельскохозяйственную кооперацию, которая объединяет фермеров для совместного хранения, переработки и сбыта продукции.

"Особое внимание уделяем подготовке кадров. В школах региона открываем новые агроклассы, оснащенные современным оборудованием для обучения будущих профессионалов. Смоленская государственная сельскохозяйственная академия укрепляет свои позиции как ключевой центр образования и науки в отрасли. Создаем непрерывную систему подготовки аграриев. Планируем за каждым агроклассом закрепить колледж, вуз и предприятие", - рассказал Анохин.

При поддержке Минсельхоза России в области идет строительство жилья для преподавательского состава Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Всего в этом году приобретут 50 квартир и построят шесть жилых домов. Для работников агропромышленного комплекса за два года построили 106 объектов, в этом году еще 85.