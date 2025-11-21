Рейтинг@Mail.ru
Более 16 тыс человек работает в смоленском агропромышленном кластере
Смоленская область
Смоленская область
 
11:56 21.11.2025
Более 16 тыс человек работает в смоленском агропромышленном кластере
Более 16 тыс человек работает в смоленском агропромышленном кластере
Результаты деятельности аграриев за год подвели в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске, в агропромышленном комплексе региона трудится свыше... РИА Новости, 21.11.2025
2025
василий анохин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), агропродукция
Смоленская область, Василий Анохин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), агропродукция
Более 16 тыс человек работает в смоленском агропромышленном кластере

Василий Анохин: более 16 тысяч человек работает в агропромышленном кластере

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Результаты деятельности аграриев за год подвели в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске, в агропромышленном комплексе региона трудится свыше 16 тысяч человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"В настоящее время в регионе работает более 250 предприятий пищевой отрасли. За 2025 год объем производства продуктов питания увеличился более чем на 16%. Последовательно вводим землю в сельскохозяйственный оборот. В прошлом году ввели 25 тысяч гектаров неиспользуемых земель, в 2025 году — уже 30 тысяч гектаров. Это позволяет создавать прочную основу для дальнейшего развития отрасли", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Для поддержки аграриев реализуют специальные лизинговые программы, помогают обновлять парк сельскохозяйственной техники. В регионе предусмотрены компенсации части затрат на приобретение оборудования. В Смоленской области развивают сельскохозяйственную кооперацию, которая объединяет фермеров для совместного хранения, переработки и сбыта продукции.
"Особое внимание уделяем подготовке кадров. В школах региона открываем новые агроклассы, оснащенные современным оборудованием для обучения будущих профессионалов. Смоленская государственная сельскохозяйственная академия укрепляет свои позиции как ключевой центр образования и науки в отрасли. Создаем непрерывную систему подготовки аграриев. Планируем за каждым агроклассом закрепить колледж, вуз и предприятие", - рассказал Анохин.
При поддержке Минсельхоза России в области идет строительство жилья для преподавательского состава Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Всего в этом году приобретут 50 квартир и построят шесть жилых домов. Для работников агропромышленного комплекса за два года построили 106 объектов, в этом году еще 85.
"За высокий профессионализм и добросовестный труд сегодня вручил работникам агропромышленного комплекса областные награды. Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса, вы — опора экономической стабильности региона, пример трудолюбия, ответственности и преданности своему делу. Благодарю вас за вклад в развитие экономики Смоленской области и обеспечение ее продовольственной безопасности!" - резюмировал он.
Анохин и Ким запустили работу "Платформы роста" в Смоленске
