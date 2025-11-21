Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.11.2025
02:56 21.11.2025
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.11.2025
2025
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения

В аэропортах Саратова и Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Саратова ("Гагарин"), Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Котласа сняли временные ограничения
