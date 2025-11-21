Спасатели МЧС нашли вещи туриста, пропавшего в горах Адыгеи

СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили трекинговые палки туриста, пропавшего в горах Адыгеи, на слиянии двух хребтов горы Тыбги, сотрудники МЧС приступают к обследованию ближайших скальных кулуаров при помощи альпинистского снаряжения, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.