Спасатели МЧС нашли вещи туриста, пропавшего в горах Адыгеи

СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили трекинговые палки туриста, пропавшего в горах Адыгеи, на слиянии двух хребтов горы Тыбги, сотрудники МЧС приступают к обследованию ближайших скальных кулуаров при помощи альпинистского снаряжения, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
По данным ЮРПСО МЧС России, пропавший турист отправился в поход вместе с подругой, при этом туристическая группа не регистрировалась. Турист самостоятельно направился в сторону вершины горы Тыбги (высота 3064 метра) 17 ноября. После того как на следующий день мужчина не вернулся в базовый лагерь из одиночного похода, его подруга сообщила сотрудникам Кавказского заповедника о произошедшем.
"На слиянии двух хребтов горы Тыбги спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили трекинговые палки туриста – пропавшего 42-летнего жителя Краснодара. Сейчас сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения будут обследовать скальные кулуары, расположенные ниже места, где находились найденные ранее палки", - говорится в сообщении.
Ранее в ЮРПСО МЧС России сообщали, что поиски пропавшего туриста осложняются глубоким снежным покровом и скальным рельефом местности.
