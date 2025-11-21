Защита Марины Кохал обжалует приговор по делу об убийстве репера Картрайта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Сторона защиты вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал будет обжаловать обвинительный приговор, по которому ей назначено 12,5 года в колонии общего режима за убийство мужа, сообщили журналистам адвокаты Ирина Скурту и Сергей Лукьянов.

"Мы считаем, что приговор незаконный, несправедливый, даже в части такой строгости наказания, и, соответственно, считаем, что Кохал невиновна, и будем бороться дальше", - сказала Скурту

Лукьянов добавил, что адвокаты "с приговором не согласны, приговор будет обжалован в любом случае".

В пятницу Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Кохал, суд признал ее виновной в убийстве Юшко и назначил 12,5 года в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.

"Приговором довольны: что Кохал уйдет из суда не гулять по Невскому проспекту, а поедет в места изоляции от общества. Мы рады, что не позволили осужденной Кохал с ее нелепой версией - передозировкой наркотиками, а, следовательно, и смерть от этого Александра Юшко, - очернить его светлое имя. Мы считаем, что срок, назначенный судом, отвечает принципам справедливости", - сказал адвокат потерпевший стороны Антон Кобит.

Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".

В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта . Его супруга Кохал обвинялась по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. В июле 2024 года объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Смольнинский райсуд будет рассматривать дело заново в связи с уходом судьи в отставку.

Как уточняла ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал не признаёт вину.