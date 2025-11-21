Рейтинг@Mail.ru
Защита Марины Кохал обжалует приговор по делу об убийстве репера Картрайта - РИА Новости, 21.11.2025
19:36 21.11.2025
Защита Марины Кохал обжалует приговор по делу об убийстве репера Картрайта
Защита Марины Кохал обжалует приговор по делу об убийстве репера Картрайта
Защита Марины Кохал обжалует приговор по делу об убийстве репера Картрайта

Сторона защиты вдовы рэпера Картрайта обжалует обвинительный приговор

Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Сторона защиты вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал будет обжаловать обвинительный приговор, по которому ей назначено 12,5 года в колонии общего режима за убийство мужа, сообщили журналистам адвокаты Ирина Скурту и Сергей Лукьянов.
"Мы считаем, что приговор незаконный, несправедливый, даже в части такой строгости наказания, и, соответственно, считаем, что Кохал невиновна, и будем бороться дальше", - сказала Скурту.
Осужденной за убийство Картрайта Марине Кохал не был понятен приговор
Вчера, 17:45
Лукьянов добавил, что адвокаты "с приговором не согласны, приговор будет обжалован в любом случае".
В пятницу Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Кохал, суд признал ее виновной в убийстве Юшко и назначил 12,5 года в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.
"Приговором довольны: что Кохал уйдет из суда не гулять по Невскому проспекту, а поедет в места изоляции от общества. Мы рады, что не позволили осужденной Кохал с ее нелепой версией - передозировкой наркотиками, а, следовательно, и смерть от этого Александра Юшко, - очернить его светлое имя. Мы считаем, что срок, назначенный судом, отвечает принципам справедливости", - сказал адвокат потерпевший стороны Антон Кобит.
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех
31 октября, 18:51
Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".
В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Кохал обвинялась по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. В июле 2024 года объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Смольнинский райсуд будет рассматривать дело заново в связи с уходом судьи в отставку.
Как уточняла ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал не признаёт вину.
Сама Кохал ранее утверждала, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить всё так, будто рэпер пропал. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест, позднее был избран запрет определенных действий.
Осужденной за убийство Картрайта Марине Кохал стало плохо в зале суда
Вчера, 17:42
 
