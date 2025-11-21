https://ria.ru/20251121/administratsiya-2056552526.html
Глава Химок приняла участие в выездной администрации в деревне Брехово
Глава Химок Елена Землякова 19 ноября приняла участие в выездной администрации в деревне Брехово, сообщает пресс-служба администрации округа.
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова 19 ноября приняла участие в выездной администрации в деревне Брехово, сообщает пресс-служба администрации округа.
Землякова вместе с профильными специалистами приняли 65 обращений химчан.
Формат выездных администраций давно знаком жителям Химок. Это быстрый и комфортный способ за один вечер получить обратную связь от нескольких специалистов. Так, Елена Надеждина обратилась по вопросу организации безопасного дорожного движения в деревне Юрлово.
"Подала заявку на установку дорожных знаков "Ограничение скорости" на участке от улицы Полевая до выезда на Пятницкое шоссе. Обращение зафиксировали, приняли в работу. Специалисты рассмотрят несколько путей решения", — рассказала она.
По словам химчанки, водители постоянно превышают скорость и создают опасные ситуации для пешеходов.
"Будет проведено обследование дорожной ситуации на участке, подготовим обращение в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области об установке камер фотовидеофиксации. После чего вынесем на комиссию предложение об установке дорожных знаков и восстановим искусственные дорожные неровности в деревне с соблюдением всех действующих нормативных требований", — отметила глава города.
Системный подход к проведению выездных администраций позволяет эффективно реагировать на запросы жителей и повышать качество жизни во всем округе. Представители администрации, сотрудники управляющих компаний и депутаты еженедельно принимают граждан в разных районах городского округа. С начала года в Химках провели уже 43 выездные администрации.