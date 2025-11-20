Рейтинг@Mail.ru
"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 20.11.2025 (обновлено: 15:40 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/zhurova-2056328947.html
"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии
"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является частью олимпийского ритуала, она не несет фактических изменений, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T15:06:00+03:00
2025-11-20T15:40:00+03:00
светлана журова
международный олимпийский комитет (мок)
оон
госдума рф
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147642/97/1476429745_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_062ddf4369e2b03b99c5a66ead7e096d.jpg
/20251013/svischev-2047939680.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147642/97/1476429745_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a9b827f698ce04d8c0485ffdfe5db4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
светлана журова, международный олимпийский комитет (мок), оон, госдума рф, спорт, зимние олимпийские игры 2026
Светлана Журова, Международный олимпийский комитет (МОК), ООН, Госдума РФ, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии

Журова: резолюция об олимпийском перемирии фактически ничего не изменит

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является частью олимпийского ритуала, она не несет фактических изменений, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Игр в Италии в 2026 году.
«
"Это делается каждую Олимпиаду. Дань традициям, часть олимпийского ритуала. Дальше ничего из этого не будет, несильно придерживаются этого. Фактически ничего это не несет. Страны, которые не соблюдают это олимпийское перемирие, не будут дисквалифицированы или оштрафованы. Понимаю, что кто-то пытается кричать в эту сторону. Но тогда и Украина будет кричать в нашу сторону, потому что они находятся в конфликте. Тогда и Израиль полетит. Думаю, этот ящик Пандоры МОК не захочет открывать. Будет все как есть. Но документ этот принимается каждую Олимпиаду", - сказала Журова.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуме вызвала недоумение позиция Украины по олимпийскому перемирию
13 октября, 13:12
 
Светлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)ООНГосдума РФСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала