"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является частью олимпийского ритуала, она не несет фактических изменений, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Игр в Италии в 2026 году.
«
"Это делается каждую Олимпиаду. Дань традициям, часть олимпийского ритуала. Дальше ничего из этого не будет, несильно придерживаются этого. Фактически ничего это не несет. Страны, которые не соблюдают это олимпийское перемирие, не будут дисквалифицированы или оштрафованы. Понимаю, что кто-то пытается кричать в эту сторону. Но тогда и Украина будет кричать в нашу сторону, потому что они находятся в конфликте. Тогда и Израиль полетит. Думаю, этот ящик Пандоры МОК не захочет открывать. Будет все как есть. Но документ этот принимается каждую Олимпиаду", - сказала Журова.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.