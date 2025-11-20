"Фактически ничего не несет": Журова про резолюцию об олимпийском перемирии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является частью олимпийского ритуала, она не несет фактических изменений, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.