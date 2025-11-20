Рейтинг@Mail.ru
Елена Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в Химках - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/zemlyakova-2056266843.html
Елена Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в Химках
Елена Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в Химках - РИА Новости, 20.11.2025
Елена Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в Химках
Глава подмосковных Химок и секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Елена Землякова открыла форум в честь последнего, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:39:00+03:00
2025-11-20T12:39:00+03:00
политика
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
игорь брынцалов
ирина роднина
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056265840_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_17eb0cce06135a433f885c5c6a835ebb.jpg
https://ria.ru/20251120/khimki-2056218653.html
https://ria.ru/20251118/zima-2055751641.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056265840_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_9f9e90f38d54884b1b25a41e176f852f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, игорь брынцалов, ирина роднина, московская областная дума, единая россия
Политика, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Игорь Брынцалов, Ирина Роднина, Московская областная дума, Единая Россия
Елена Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в Химках

Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в подмосковных Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиЕлена Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в Химках
Елена Землякова открыла форум отделения партии Единая Россия в Химках - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава подмосковных Химок и секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Елена Землякова открыла форум в честь последнего, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На мероприятии подвели итоги реализации Народной программы. Более 14 тысяч наказов жителей, которые легли в основу программы, отработаны на 100%.
Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках
Вчера, 10:13
"В Народную программу вошли более 14 тысяч наказов наших жителей. Это строительство надземного перехода вблизи ЖК "Солнечная система" и "Две столицы", благоустройство Химкинского лесопарка и парка Толстого, капитальный ремонт корпусов Гимназии №23, школы №8 имени В.И. Матвеева, Химкинского роддома и многие другие. Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения. Наша задача — продолжать работу над тем, чтобы каждый гражданин мог гордиться успехами России, Московской области, Химок", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Форум в Химках стал продолжением события "Подмосковье-2026", которое прошло на региональном уровне при участии гостей из администрации президента и Центрального Исполнительного комитета партии "Единая Россия". На нем губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с секретарем регионального политсовета партии "Единая Россия" Игорем Брынцаловым определил основные партийные цели и задачи на предстоящий выборный год.
Форум "Подмосковье-2026" стал отправной точкой для форумов по всему региону.
В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутаты Московской областной думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, депутаты местного Совета, лидеры общественного мнения, молодогвардейцы, участники и ветераны специальной военной операции, представители городских предприятий. Участники встречи обозначили планы на предстоящий год. В числе главных направлений работы — поддержка участников СВО.
"С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 600 тонн груза. Также проведена большая работа по увековечению памяти защитников — это и установка памятных досок на домах ветеранов, открытие памятника Защитникам Отечества, присвоение звания "Почетных жителей" участникам Великой Отечественной войны, установка бюста участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева", — дополнил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба.
В ходе форума отмечены и результаты в реализации патриотических мероприятий — их проведено уже свыше 2 тысяч. В числе организаторов и выступающих — историки, педагоги, краеведы, а также участники Ассоциации ветеранов СВО. Двое химчан — председатель и член Ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Химки прошли обучение по программе "Герои Подмосковья".
В продолжение большой патриотической работы в городе глава Химок анонсировала запуск кампании "Нам есть кем/чем гордиться" — этот проект будет повествовать о трудолюбивых людях, которые своими достижениями формируют успех, показывают бесконечную преданность городу и стране.
Одним из этапов форума стало вручение партийных билетов новым членам "Единой России".
В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную, Московскую областную думы и местный Совет депутатов.
В Химках начали готовиться к мероприятиям в рамках Зимы в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Подготовка к мероприятиям "Зимы в Подмосковье" стартовала в Химках
18 ноября, 15:35
 
ПолитикаХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевИгорь БрынцаловИрина РоднинаМосковская областная думаЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала