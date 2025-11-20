Елена Землякова открыла форум отделения партии "Единая Россия" в Химках

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава подмосковных Химок и секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Елена Землякова открыла форум в честь последнего, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На мероприятии подвели итоги реализации Народной программы. Более 14 тысяч наказов жителей, которые легли в основу программы, отработаны на 100%.

"В Народную программу вошли более 14 тысяч наказов наших жителей. Это строительство надземного перехода вблизи ЖК "Солнечная система" и "Две столицы", благоустройство Химкинского лесопарка и парка Толстого, капитальный ремонт корпусов Гимназии №23, школы №8 имени В.И. Матвеева, Химкинского роддома и многие другие. Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения. Наша задача — продолжать работу над тем, чтобы каждый гражданин мог гордиться успехами России, Московской области, Химок", — приводит пресс-служба слова Земляковой.

Форум в Химках стал продолжением события "Подмосковье-2026", которое прошло на региональном уровне при участии гостей из администрации президента и Центрального Исполнительного комитета партии "Единая Россия". На нем губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с секретарем регионального политсовета партии "Единая Россия" Игорем Брынцаловым определил основные партийные цели и задачи на предстоящий выборный год.

Форум "Подмосковье-2026" стал отправной точкой для форумов по всему региону.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутаты Московской областной думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, депутаты местного Совета, лидеры общественного мнения, молодогвардейцы, участники и ветераны специальной военной операции, представители городских предприятий. Участники встречи обозначили планы на предстоящий год. В числе главных направлений работы — поддержка участников СВО.

"С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 600 тонн груза. Также проведена большая работа по увековечению памяти защитников — это и установка памятных досок на домах ветеранов, открытие памятника Защитникам Отечества, присвоение звания "Почетных жителей" участникам Великой Отечественной войны, установка бюста участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева", — дополнил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба.

В ходе форума отмечены и результаты в реализации патриотических мероприятий — их проведено уже свыше 2 тысяч. В числе организаторов и выступающих — историки, педагоги, краеведы, а также участники Ассоциации ветеранов СВО. Двое химчан — председатель и член Ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Химки прошли обучение по программе "Герои Подмосковья".

В продолжение большой патриотической работы в городе глава Химок анонсировала запуск кампании "Нам есть кем/чем гордиться" — этот проект будет повествовать о трудолюбивых людях, которые своими достижениями формируют успех, показывают бесконечную преданность городу и стране.

Одним из этапов форума стало вручение партийных билетов новым членам "Единой России".