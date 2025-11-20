Запад может нейтрализовать Зеленского, считает депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости выразил мнение, что западные спецслужбы могут нейтрализовать Владимира Зеленского, так как тот владеет секретной информацией о крупных коррупционных схемах.
"Зеленский фактически стал для лидеров ряда западноевропейских стран, особенно агрессивно настроенных против России, миной замедленного действия, в силу обладания им совершенно секретной информацией о коррупционных схемах и преступлениях с их участием. В связи с этим допускаю, что западные спецслужбы могут нейтрализовать Зеленского, привычно обвинив в этом Россию", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский сильно разочаровал Запад, неосторожно сделавший большую ставку на него.
"Зеленский напрасно пытается избежать публичного суда, стремясь со своим окружением найти теплое логово на Западе. Там его ждет верная погибель", - уверен депутат.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.