Запад может нейтрализовать Зеленского, считает депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости выразил мнение, что западные спецслужбы могут нейтрализовать Владимира Зеленского, так как тот владеет секретной информацией о крупных коррупционных схемах.

Зеленский фактически стал для лидеров ряда западноевропейских стран, особенно агрессивно настроенных против России , миной замедленного действия, в силу обладания им совершенно секретной информацией о коррупционных схемах и преступлениях с их участием. В связи с этим допускаю, что западные спецслужбы могут нейтрализовать Зеленского, привычно обвинив в этом Россию", - сказал Шеремет

По его словам, Зеленский сильно разочаровал Запад, неосторожно сделавший большую ставку на него.

"Зеленский напрасно пытается избежать публичного суда, стремясь со своим окружением найти теплое логово на Западе. Там его ждет верная погибель", - уверен депутат.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.