"Незаменимых нет". В Британии высказались о положении Зеленского

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британская газета Британская газета Economist в статье о влиянии на положение Владимира Зеленского коррупционного скандала на Украине отметила, что "незаменимых лидеров практически нет".

По мнению газеты, позиция Зеленского получила урон из-за скандала. Она предполагает, что в жертву может быть принесен глава его офиса Андрей Ермак

"Если скандал сделает положение Зеленского несостоятельным, так тому и быть", - говорится в публикации.

Как отмечает Economist, Зеленскому следует признать, что ему необходимо "упорно бороться с коррупцией", чтобы обеспечить поддержку за рубежом и успокоить ситуацию на Украине

"Но почти ни один лидер не является незаменимым", - подчеркивает газета.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.