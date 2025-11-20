Рейтинг@Mail.ru
15:04 20.11.2025 (обновлено: 15:08 20.11.2025)
"Незаменимых нет". В Британии высказались о положении Зеленского
"Незаменимых нет". В Британии высказались о положении Зеленского
в мире, украина, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
"Незаменимых нет". В Британии высказались о положении Зеленского

Economist: положение Зеленского может стать несостоятельным на фоне скандала

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британская газета Economist в статье о влиянии на положение Владимира Зеленского коррупционного скандала на Украине отметила, что "незаменимых лидеров практически нет".
По мнению газеты, позиция Зеленского получила урон из-за скандала. Она предполагает, что в жертву может быть принесен глава его офиса Андрей Ермак.
"Если скандал сделает положение Зеленского несостоятельным, так тому и быть", - говорится в публикации.
Как отмечает Economist, Зеленскому следует признать, что ему необходимо "упорно бороться с коррупцией", чтобы обеспечить поддержку за рубежом и успокоить ситуацию на Украине.
"Но почти ни один лидер не является незаменимым", - подчеркивает газета.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
