СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский не захочет соглашаться на предложенный США план по урегулированию ситуации на Украине, который предусматривает отказ Киева от части территорий, на которые он претендует, а также сокращение численности ВСУ, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Газета Financial Times писала, что предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс законными российскими территориями.

"Зеленский не собирается на это соглашаться", — говорится в сообщении газеты, которая при этом пишет, что предлагаемый США план якобы может означать капитуляцию Украины.

Журнал Economist также отметил, что Зеленский был расстроен обсуждениями деталей плана на встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа и главы украинского СНБО Рустема Умерова в Майами.

"Украина впервые узнала о деталях во время встречи в Майами ранее на этой неделе между Уиткоффом и секретарем по национальной безопасности Рустемом Умеровым, который сам оказался под давлением после того, как стал фигурантом коррупционного расследования. Что Умеров сделал с предложением, неизвестно. Говорят, что Зеленский был расстроен результатами переговоров", — пишет Economist.