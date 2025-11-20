Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине
12:43 20.11.2025 (обновлено: 21:17 20.11.2025)
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине
Владимир Зеленский не захочет соглашаться на предложенный США план по урегулированию ситуации на Украине, который предусматривает отказ Киева от части... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, сша, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине

WP: Зеленский не хочет соглашаться на план США по Украине

© Getty Images / Anadolu/Utku UcrakВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Utku Ucrak
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский не захочет соглашаться на предложенный США план по урегулированию ситуации на Украине, который предусматривает отказ Киева от части территорий, на которые он претендует, а также сокращение численности ВСУ, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Газета Financial Times писала, что предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс законными российскими территориями.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Каллас высказалась о плане США по Украине
Вчера, 10:34
"Зеленский не собирается на это соглашаться", — говорится в сообщении газеты, которая при этом пишет, что предлагаемый США план якобы может означать капитуляцию Украины.
Журнал Economist также отметил, что Зеленский был расстроен обсуждениями деталей плана на встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа и главы украинского СНБО Рустема Умерова в Майами.
"Украина впервые узнала о деталях во время встречи в Майами ранее на этой неделе между Уиткоффом и секретарем по национальной безопасности Рустемом Умеровым, который сам оказался под давлением после того, как стал фигурантом коррупционного расследования. Что Умеров сделал с предложением, неизвестно. Говорят, что Зеленский был расстроен результатами переговоров", — пишет Economist.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
План США по Украине потребует много уступок от Киева, пишет Politico
Вчера, 09:49
 
