СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского

"Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников, что в сочетании с <...> темпами российских военных ударов может оставить <...> мало вариантов, поскольку американские чиновники оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении войны", — отмечается в материале.