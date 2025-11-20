Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 20.11.2025 (обновлено: 10:24 20.11.2025)
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского - РИА Новости, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
США усиливают давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял план по урегулированию украинского конфликта, предлагаемый Вашингтоном, пишет газета Washington... РИА Новости, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского

WP: США давят на Зеленского, чтобы тот принял предлагаемый план по Украине

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США усиливают давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял план по урегулированию украинского конфликта, предлагаемый Вашингтоном, пишет газета Washington Post.
"Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников, что в сочетании с <...> темпами российских военных ударов может оставить <...> мало вариантов, поскольку американские чиновники оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении войны", — отмечается в материале.
Рустем Умеров во время прибытия Зеленского в Анкару - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Уехавший с Украины на фоне скандала Умеров встретил Зеленского в Анкаре
Вчера, 09:36

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.

Разразившийся на Украине скандал может вынудить главу киевского режима уйти от власти или принять мирный план, который "большинство украинцев посчитают неприемлемым", считает издание.
Возможный уход спецпосланника президента США Кита Келлога из администрации газета назвала серьезным ударом для Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Европа объявила бунт против Трампа: Зеленский готов стоять до конца
Вчера, 08:00

Что известно о соглашении США по Украине

Накануне портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США; заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях; официальное признание Крыма и Донбасса российскими; сокращение американской военной помощи и численности ВСУ; запрет на размещение на Украине иностранных войск; отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России; установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
По информации Reuters, Штаты дали понять Зеленскому, что он должен принять план. CBS утверждает, что для обсуждения документа в страну прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины
03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШАСтив УиткоффКит КеллогДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
