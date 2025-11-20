СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США усиливают давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял план по урегулированию украинского конфликта, предлагаемый Вашингтоном, пишет газета Washington Post.
"Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников, что в сочетании с <...> темпами российских военных ударов может оставить <...> мало вариантов, поскольку американские чиновники оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении войны", — отмечается в материале.
Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.
Разразившийся на Украине скандал может вынудить главу киевского режима уйти от власти или принять мирный план, который "большинство украинцев посчитают неприемлемым", считает издание.
Что известно о соглашении США по Украине
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США; заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях; официальное признание Крыма и Донбасса российскими; сокращение американской военной помощи и численности ВСУ; запрет на размещение на Украине иностранных войск; отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России; установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
По информации Reuters, Штаты дали понять Зеленскому, что он должен принять план. CBS утверждает, что для обсуждения документа в страну прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было.