В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для Владимира Зеленского развивается настолько трагично, что началась активная подготовка его бегства в Израиль, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью судье Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
"Вопрос для Зеленского в том, можно ли ему дать какой-то выход? Может ли кто-нибудь из ЦРУ сесть с ним за стол переговоров и сказать, что игра окончена, что ему нужно уходить? Договоренность об этом будет достигнута в Вашингтоне и Москве", — поделился он.
По словам эксперта, приоритетной направление для бегства главы киевского режима — это Израиль. Экс-советник также поделился деталями обсуждений предполагаемого побега Зеленского.
"Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль. Я полагаю, что его партия на этом окончена", — признался Макгрегор.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.