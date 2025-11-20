«

"Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль. Я полагаю, что его партия на этом окончена", — признался Макгрегор.