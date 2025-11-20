Рейтинг@Mail.ru
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала - РИА Новости, 20.11.2025
03:30 20.11.2025 (обновлено: 10:10 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056174567.html
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала - РИА Новости, 20.11.2025
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала
Ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для Владимира Зеленского развивается настолько трагично, что началась активная подготовка его... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T03:30:00+03:00
2025-11-20T10:10:00+03:00
в мире, израиль, греция, владимир зеленский, тимур миндич, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Греция, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича, Министерство обороны США
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала

Макгрегор: во время визита Зеленского в Грецию обсуждалось его бегство в Израиль

© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard BergВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для Владимира Зеленского развивается настолько трагично, что началась активная подготовка его бегства в Израиль, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью судье Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
«

"Вопрос для Зеленского в том, можно ли ему дать какой-то выход? Может ли кто-нибудь из ЦРУ сесть с ним за стол переговоров и сказать, что игра окончена, что ему нужно уходить? Договоренность об этом будет достигнута в Вашингтоне и Москве", — поделился он.

Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России
01:57
По словам эксперта, приоритетной направление для бегства главы киевского режима — это Израиль. Экс-советник также поделился деталями обсуждений предполагаемого побега Зеленского.
«
"Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль. Я полагаю, что его партия на этом окончена", — признался Макгрегор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому
Вчера, 19:24

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
6 ноября, 11:26
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Западе испугались странной реакции Зеленского на коррупционный скандал
Вчера, 01:22
 
В миреИзраильГрецияВладимир ЗеленскийТимур МиндичУкраинаГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело МиндичаМинистерство обороны США
 
 
